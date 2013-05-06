Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Radioactive-wastes - Radioactive-wastes.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 08:22
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,461
Благодарностей: 577
УГ: 5
КП: 0.004
Radioactive-wastes - Radioactive-wastes.ru


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 09.06.2017.

Цитата:
Добро пожаловать на наш проект.
Наш проект Гарантирует вам полною безопасность ваших данных. Наш проект Автоматически сохраняет данные БД-MSQL и самого скрипта каждые 12 часов на отдельный жёсткий диск! Историю пополнений и выводов вы можете посмотреть нажав на вкладку "Статистика"
Наш проект уникален по сравнению с остальными.
_____________________________________________

◄ Покупка зданий (Маркетинг) ►

Цитата:
Наш проект предлагает на выбор 8 различных зданий.
Каждое здание даёт разное количество дохода. Вы можете улучшать здание сколько угодно.
Так же собирайте прибыль в разделе "Прибыль со зданий".
Laboratory
Доход: 243 скрепок в час
Стоимость: 5000 Крышек


Diamond_City
Доход: 1420 скрепок в час
Стоимость: 32000 Крышек


Tea_House
Доход: 5350 скрепок в час
Стоимость: 85000 Крышек


Megaton
Доход: 17500 скрепок в час
Стоимость: 250000 Крышек


Meat
Доход: 34000 скрепок в час
Стоимость: 400000 Крышек


Refueling
Доход: 70000 скрепок в час
Стоимость: 700000 Крышек


Cow's_Shop
Доход: 135000 скрепок в час
Стоимость: 1350000 Крышек


Pridwen
Доход: 255000 скрепок в час
Стоимость: 4000000 Крышек

-----------------------------------------

Распределение Монет:
При продаже: 50% на покупку и 50% на вывод.
Курс продажи: 100 Монет= 1 крышка
100 крышек= 1 руб.

-----------------------------------------

◄ Покупка персонажей (Маркетинг) ►

Цитата:
Наш проект предлагает на выбор 10 различных персонажей.
Каждый персонаж даёт разное количество дохода. Вы можете покупать персонажей сколько угодно.
Так же собирайте прибыль в разделе "Прибыль с персонажей"
Dexter
Доход: 35 скрепок в час
Стоимость: 1000 Крышек


Monica
Доход: 190 скрепок в час
Стоимость: 5000 Крышек


Leila
Доход: 420 скрепок в час
Стоимость: 10000 Крышек


Nagato
Доход: 2230 скрепок в час
Стоимость: 50000 Крышек


Christie
Доход: 4730 скрепок в час
Стоимость: 100000 Крышек


Nancy
Доход: 12500 скрепок в час
Стоимость: 250000 Крышек


Lola
Доход: 26400 скрепок в час
Стоимость: 500000 Крышек


Patrias
Доход: 55560 скрепок в час
Стоимость: 1000000 Крышек


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Доход: 78000 скрепок в час
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Старый Сегодня, 09:29
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,179
Благодарностей: 109
УГ: 6
КП: 0.049
Re: Radioactive-wastes - Radioactive-wastes.ru
Добавили на мониторинг.
Дата операции: 10 Июн 2017 04:03
ID операции: 363201660
Тип операции: перевод
Магазин: radioactive-wastes.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 300.00 p
Сумма получения: 300.00 p

Описание счета: radioactive-wastes.ru - USER Monitorr
Номер счета в магазине: 19
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Старый Сегодня, 09:40
#3
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,876
Благодарностей: 34
УГ: 0
КП: 0.004
Re: Radioactive-wastes - Radioactive-wastes.ru
Взяли на мониторинг

Дата операции: 10 Июн 2017 08:20
ID операции: 363236090
Тип операции: перевод
Магазин: radioactive-wastes.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 250.00 p
Сумма получения: 250.00 p

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