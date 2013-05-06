Radioactive-wastes - Radioactive-wastes.ru

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 09.06.2017.
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Добро пожаловать на наш проект.
Наш проект Гарантирует вам полною безопасность ваших данных. Наш проект Автоматически сохраняет данные БД-MSQL и самого скрипта каждые 12 часов на отдельный жёсткий диск! Историю пополнений и выводов вы можете посмотреть нажав на вкладку "Статистика"
Наш проект уникален по сравнению с остальными.
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◄ Покупка зданий (Маркетинг) ►
Laboratory
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Наш проект предлагает на выбор 8 различных зданий.
Каждое здание даёт разное количество дохода. Вы можете улучшать здание сколько угодно.
Так же собирайте прибыль в разделе "Прибыль со зданий".
Доход: 243 скрепок в час
Стоимость: 5000 Крышек
Diamond_City
Доход: 1420 скрепок в час
Стоимость: 32000 Крышек
Tea_House
Доход: 5350 скрепок в час
Стоимость: 85000 Крышек
Megaton
Доход: 17500 скрепок в час
Стоимость: 250000 Крышек
Meat
Доход: 34000 скрепок в час
Стоимость: 400000 Крышек
Refueling
Доход: 70000 скрепок в час
Стоимость: 700000 Крышек
Cow's_Shop
Доход: 135000 скрепок в час
Стоимость: 1350000 Крышек
Pridwen
Доход: 255000 скрепок в час
Стоимость: 4000000 Крышек
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Распределение Монет:
При продаже: 50% на покупку и 50% на вывод.
Курс продажи: 100 Монет= 1 крышка
100 крышек= 1 руб.
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◄ Покупка персонажей (Маркетинг) ►
Dexter
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Наш проект предлагает на выбор 10 различных персонажей.
Каждый персонаж даёт разное количество дохода. Вы можете покупать персонажей сколько угодно.
Так же собирайте прибыль в разделе "Прибыль с персонажей"
Доход: 35 скрепок в час
Стоимость: 1000 Крышек
Monica
Доход: 190 скрепок в час
Стоимость: 5000 Крышек
Leila
Доход: 420 скрепок в час
Стоимость: 10000 Крышек
Nagato
Доход: 2230 скрепок в час
Стоимость: 50000 Крышек
Christie
Доход: 4730 скрепок в час
Стоимость: 100000 Крышек
Nancy
Доход: 12500 скрепок в час
Стоимость: 250000 Крышек
Lola
Доход: 26400 скрепок в час
Стоимость: 500000 Крышек
Patrias
Доход: 55560 скрепок в час
Стоимость: 1000000 Крышек
Melissa
Доход: 78000 скрепок в час
Стоимость: 1400000 Крышек
Hansa
Доход: 120000 скрепок в час
Стоимость: 1800000 Крышек
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Распределение Монет:
При продаже: 50% на покупку и 50% на вывод.
Курс продажи: 100 Монет= 1 крышка
100 крышек= 1 руб.
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◄ Бонусы ►
+5% на пополнение счета.
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◄ Партнерская программа ►
1О% - на счет для вывода.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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