Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ProfitMoney - www.profit.money

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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар alexxprofit
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ProfitMoney - www.profit.money
Я не админ/создатель проекта!

Старт системы 22.05.2017




О СИСТЕМЕ
Цитата:
Социально-финансовая система ProfitMoney
Социальные сети захватили интернет-пространство быстро и надолго. Люди совершенно разные по статусу, уровню дохода, местопроживанию, находят друг друга, объединяются в сообщества по интересам, оказывают информационную, финансовую помощь, делятся знаниями, умениями, выставляют свое творчество на показ или продажу, распространяют рекламную и иную информацию, просят советы и получают их. Сложно представить нашу сегодняшнюю жизнь без социальных сетей. Бывают ситуации, когда людям необходима помощь. Исчерпав все возможности в семье или на работе, люди вынуждены, подавляя страх и смущение, объясняя причины, просить помощи и в социальных сетях. И вот тут происходит настоящее чудо! Совершенно незнакомые люди, искренне желая помочь, находят для этого и время, и возможности! Это говорит о том, что, несмотря на всеобщую компьютеризацию и развитие технологий, мы остались людьми, которым не чуждо сострадание и помощь ближнему в трудную минуту!

Наша социально-финансовая система ProfitMoney создана как раз для того, чтобы любой человек, не объясняя причин и мотивов, мог оказывать посильную помощь нуждающимся, а также получать ее сам при необходимости!


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цитата:
  • Единый инвестиционный период в системе – 7 дней
  • Единый процент по вкладу в систему – 10% в неделю
  • Возможность инвестировать не более 10$ с одного аккаунта ежедневно всю первую неделю.
  • Возможность инвестировать не более 20$ с одного аккаунта ежедневно всю вторую неделю.
  • Возможность инвестировать не более 30$ с одного аккаунта ежедневно всю третью неделю.
  • Возможность инвестировать не более 40$ с одного аккаунта ежедневно всю четвертую неделю.
    Возможность инвестировать не более 50$ с одного аккаунта ежедневно всю пятую неделю.
  • Начиная с 6 недели работы аккаунта и далее, сумма возможного ежедневного инвестирования растет на 10$ еженедельно.
  • На 6 сутки участнику начисляются проценты за инвестицию, на 7 сутки происходит возврат суммы инвестиции на «Внутренний кошелек».

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Цитата:
Сразу с момента регистрации аккаунта участник может внести на «Инвестиционный кошелек» системы любую сумму на свое усмотрение. При этом из «Инвестиционного кошелька» возможно в ручную производить любую инвестицию, но не более суммы, максимально-возможной на данный период времени.
По условиям системы с момента начала первой инвестиции каждому участнику можно инвестировать в систему не более 10$ в день всю первую неделю, при этом на вторую неделю возможность инвестирования увеличивается до 20$ в день, на третью неделю увеличивается до 30$ в день и так далее. Инвестировать можно как один раз, два раза, так и каждый день вплоть до 7 дней в неделю. Для участников, которые хотят максимально зарабатывать, необходимо ежедневно производить инвестиции на максимально-возможную сумму.

Данные условия способствуют плавному и постоянному развитию системы ProfitMoney, и ограждают ее от чрезмерных сумм, которые могут вызвать дисбаланс. Получается так, что чем раньше участник вступил в клуб взаимопомощи ProfitMoney, тем с большей ежедневной суммой он может взаимодействовать с Системой, а значит и получать сможет еще больше прибыли каждый день.

Например, участник в первую неделю инвестировал все 7 дней по максимально-возможные 10$ в день, через 6 дней начисляется 10% за первую инвестицию, то есть 1$, а на 7 день возвратится сумма первой инвестиции равная 10$. И так по всем 7 инвестициям. Итого участнику зачислится на «Внутренний кошелек» 7*11$=77$.Если делать тоже самое на следующую неделю, то за вторую неделю участник получит 154$, за третью неделю 231$, за четвертую неделю 308$ и так далее.

ЗАКОЛЬЦОВКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Цитата:
Сразу с момента регистрации аккаунта участник может внести на «Инвестиционный кошелек» системы сумму, не менее семикратного размера ежедневной разрешенной инвестиции. При этом из «Инвестиционного кошелька» автоматически все 7 дней (неделю) в одно и тоже время будут производиться инвестиции без участия самого участника. После прохождения недельного цикла автоматически включится функция «Автоматического реинвестирования».
ЦИКЛЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕИНВЕСТ)
Цитата:
По окончанию стандартного инвестиционного периода на 6 сутки участнику начисляются проценты за инвестицию, а на 7 сутки происходит возврат суммы инвестиции. Все эти средства, по умолчанию, оказываются во «Внутреннем кошельке» участника и ждут дальнейшего распределения или вывода средств из системы.
В целях максимального заработка и оптимального расходования средств, участник может воспользоваться настройками Автоматического реинвестирования (далее «автореинвест»).
АВТОДОБОР ПРИ АВТОРЕИНВЕСТЕ
Цитата:
При инвестиции возможно помимо функции «Автореинвест» использовать функцию «Автодобор». Данная функция позволяет системе при автоматическом реинвестировании добавлять к сумме первоначальной инвестиции средства из «Инвестиционного кошелька» или «Внутреннего кошелька» вплоть до максимально-возможной ежедневной суммы инвестирования.
Автодобор так же можно подключить при использовании функции «Закольцовка».




ВВОД И ВЫВОД СРЕДСТВ

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Цитата:
В социально-финансовой системе ProfitMoney сразу же после регистрации действует 1-а уровневая Реферальная программа.

Крупные инвесторы и Сетевые лидеры могут Реферальную программу открыть до 9-ти уровней.

Реферальное вознаграждение идет от всех денежных движений в структуре, как от инвестиций, так и от реинвестов. Поэтому очень выгодно, когда рефералы ставят на закольцовку и автореинвест - включается принцип бесконечных реферальных.



УСКОРЕННЫЙ ВАРИАНТ ОТКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Особенности:
  • моментальное получение выбранного числа реферальных линий
  • участник не теряет ничего за новые реферальные линии, так как все деньги, которые внес участник за приобретение реферальной линии не пропадают, а остаются у участника на специальном «Инвестиционном кошельке»
  • подходит для активных лидеров, у которых нет времени на ожидание постепенного открытия реферальных линий
  • средства, необходимые для включения линий, используются как инвестиции и приносят прибыль!
  • значительное ускорение вывода средств из системы до 1 часа! (в отличие от стандартных 96 часов)


Основные условия:

Открыть реферальные линии возможно, начиная со второй по девятую, первая линия уже доступна при регистрации.
После открытия необходимой реферальной линии, участник получает 1% с инвестиций и с реинвестиций рефералов, которые находятся на данной реферальной линии.
Для того, чтобы сразу получить необходимое количество дополнительных реферальных линий, участнику необходим оборот в 300$ на «Инвестиционном кошельке» за каждую реферальную линию.
Всего можно открыть 8 дополнительных реферальных линий, то есть со 2 по 9 линию. Максимальный оборот при открытии всех 8 линий должен составлять 8 уровней * 300$ = 2400$.
Вся сумма, которая вносится за открытие реферальных линий, зачисляется на «Инвестиционный кошелек» участника. Данная сумма полностью принадлежит участнику, при этом использовать ее можно только в качестве новых инвестиций или реинвестиций по правилам системы, с возможностью полностью автоматизировать процесс инвестирования.
Стандартное время вывода средств из социально-финансовой системы ProfitMoney начинается от 96 часов, но каждая открытая реферальная линия существенно уменьшает время вывода средств, а именно:

  • при открытии 2-й линии время вывода уменьшается до 84 часов
  • при открытии 3-й линии время вывода уменьшается до 72 часов
  • при открытии 4-й линии время вывода уменьшается до 60 часов
  • при открытии 5-й линии время вывода уменьшается до 48 часов
  • при открытии 6-й линии время вывода уменьшается до 36 часов
  • при открытии 7-й линии время вывода уменьшается до 24 часов
  • при открытии 8-й линии время вывода уменьшается до 12 часов
  • при открытии 9-й линии время вывода уменьшается до 1 часа


ПОСТЕПЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
В системе возможно постепенно открывать дополнительные реферальные линии при обороте в 300$ на «Инвестиционном кошельке». При доведении оборота до 300$ открывается вторая реферальная линия, при доведении оборота до 600$ открывается третья реферальная линия, и так далее.

Каждая постепенно открытая реферальная линия аналогично уменьшает время вывода средств из системы, как и с ускоренным вариантом приобретения реферальных линий.







КАЖДОМУ ПОДАРОК 1$
Цитата:
1$ получают в подарок от Системы абсолютно все зарегистрированные пользователи.
Что можно сделать с подарком?
Инвестировать в Систему в качестве теста, накопить сумму, равную 10$ (до этого момента прибыль не будет попадать на «Внутренний кошелек», инвестировать как обычный вклад или часть вклада, а уже затем получить прибыль на «Внутренний кошелек»
Инвестировать в Систему в качестве части своего вклада, при этом с первым же циклом получить прибыль на «Внутренний кошелек» участника.




МОЙ ДЕПОЗИТ 300$





ВКЛЮЧИЛ ЗАКОЛЬЦОВКУ


ОТКРЫЛ 2 РЕФЕРАЛЬНЫХ УРОВНЯ




__________________
PROFIT.MONEY получи 1$ в подарок
PROFIT.MONEY получи 10% в неделю
PROFIT.MONEY получай с 9 реферальных уровней
PROFIT.MONEY заработай в социально-финансовой системе
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hyip, profit.money, profitmoney, деньги, хайп
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