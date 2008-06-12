alexxprofit Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 08.06.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

ProfitMoney - www.profit.money Я не админ/создатель проекта!



Старт системы 22.05.2017









О СИСТЕМЕ

Цитата: Социально-финансовая система ProfitMoney

Социальные сети захватили интернет-пространство быстро и надолго. Люди совершенно разные по статусу, уровню дохода, местопроживанию, находят друг друга, объединяются в сообщества по интересам, оказывают информационную, финансовую помощь, делятся знаниями, умениями, выставляют свое творчество на показ или продажу, распространяют рекламную и иную информацию, просят советы и получают их. Сложно представить нашу сегодняшнюю жизнь без социальных сетей. Бывают ситуации, когда людям необходима помощь. Исчерпав все возможности в семье или на работе, люди вынуждены, подавляя страх и смущение, объясняя причины, просить помощи и в социальных сетях. И вот тут происходит настоящее чудо! Совершенно незнакомые люди, искренне желая помочь, находят для этого и время, и возможности! Это говорит о том, что, несмотря на всеобщую компьютеризацию и развитие технологий, мы остались людьми, которым не чуждо сострадание и помощь ближнему в трудную минуту!



Наша социально-финансовая система ProfitMoney создана как раз для того, чтобы любой человек, не объясняя причин и мотивов, мог оказывать посильную помощь нуждающимся, а также получать ее сам при необходимости!



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цитата: Единый инвестиционный период в системе – 7 дней

Единый процент по вкладу в систему – 10% в неделю

Возможность инвестировать не более 10$ с одного аккаунта ежедневно всю первую неделю.

Возможность инвестировать не более 20$ с одного аккаунта ежедневно всю вторую неделю.

Возможность инвестировать не более 30$ с одного аккаунта ежедневно всю третью неделю.

Возможность инвестировать не более 40$ с одного аккаунта ежедневно всю четвертую неделю.

Возможность инвестировать не более 50$ с одного аккаунта ежедневно всю пятую неделю.

Возможность инвестировать не более 50$ с одного аккаунта ежедневно всю пятую неделю. Начиная с 6 недели работы аккаунта и далее, сумма возможного ежедневного инвестирования растет на 10$ еженедельно.

На 6 сутки участнику начисляются проценты за инвестицию, на 7 сутки происходит возврат суммы инвестиции на «Внутренний кошелек».

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Цитата: Сразу с момента регистрации аккаунта участник может внести на «Инвестиционный кошелек» системы любую сумму на свое усмотрение. При этом из «Инвестиционного кошелька» возможно в ручную производить любую инвестицию, но не более суммы, максимально-возможной на данный период времени.

По условиям системы с момента начала первой инвестиции каждому участнику можно инвестировать в систему не более 10$ в день всю первую неделю, при этом на вторую неделю возможность инвестирования увеличивается до 20$ в день, на третью неделю увеличивается до 30$ в день и так далее. Инвестировать можно как один раз, два раза, так и каждый день вплоть до 7 дней в неделю. Для участников, которые хотят максимально зарабатывать, необходимо ежедневно производить инвестиции на максимально-возможную сумму.



Данные условия способствуют плавному и постоянному развитию системы ProfitMoney, и ограждают ее от чрезмерных сумм, которые могут вызвать дисбаланс. Получается так, что чем раньше участник вступил в клуб взаимопомощи ProfitMoney, тем с большей ежедневной суммой он может взаимодействовать с Системой, а значит и получать сможет еще больше прибыли каждый день.



Например, участник в первую неделю инвестировал все 7 дней по максимально-возможные 10$ в день, через 6 дней начисляется 10% за первую инвестицию, то есть 1$, а на 7 день возвратится сумма первой инвестиции равная 10$. И так по всем 7 инвестициям. Итого участнику зачислится на «Внутренний кошелек» 7*11$=77$.Если делать тоже самое на следующую неделю, то за вторую неделю участник получит 154$, за третью неделю 231$, за четвертую неделю 308$ и так далее.

ЗАКОЛЬЦОВКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Цитата: Сразу с момента регистрации аккаунта участник может внести на «Инвестиционный кошелек» системы сумму, не менее семикратного размера ежедневной разрешенной инвестиции. При этом из «Инвестиционного кошелька» автоматически все 7 дней (неделю) в одно и тоже время будут производиться инвестиции без участия самого участника. После прохождения недельного цикла автоматически включится функция «Автоматического реинвестирования». ЦИКЛЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕИНВЕСТ)

Цитата: По окончанию стандартного инвестиционного периода на 6 сутки участнику начисляются проценты за инвестицию, а на 7 сутки происходит возврат суммы инвестиции. Все эти средства, по умолчанию, оказываются во «Внутреннем кошельке» участника и ждут дальнейшего распределения или вывода средств из системы.

В целях максимального заработка и оптимального расходования средств, участник может воспользоваться настройками Автоматического реинвестирования (далее «автореинвест»). АВТОДОБОР ПРИ АВТОРЕИНВЕСТЕ

Цитата: При инвестиции возможно помимо функции «Автореинвест» использовать функцию «Автодобор». Данная функция позволяет системе при автоматическом реинвестировании добавлять к сумме первоначальной инвестиции средства из «Инвестиционного кошелька» или «Внутреннего кошелька» вплоть до максимально-возможной ежедневной суммы инвестирования.

Автодобор так же можно подключить при использовании функции «Закольцовка».







ВВОД И ВЫВОД СРЕДСТВ



РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



Цитата: В социально-финансовой системе ProfitMoney сразу же после регистрации действует 1-а уровневая Реферальная программа.



Крупные инвесторы и Сетевые лидеры могут Реферальную программу открыть до 9-ти уровней.



Реферальное вознаграждение идет от всех денежных движений в структуре, как от инвестиций, так и от реинвестов. Поэтому очень выгодно, когда рефералы ставят на закольцовку и автореинвест - включается принцип бесконечных реферальных.





УСКОРЕННЫЙ ВАРИАНТ ОТКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ Особенности:

моментальное получение выбранного числа реферальных линий

участник не теряет ничего за новые реферальные линии, так как все деньги, которые внес участник за приобретение реферальной линии не пропадают, а остаются у участника на специальном «Инвестиционном кошельке»

подходит для активных лидеров, у которых нет времени на ожидание постепенного открытия реферальных линий

средства, необходимые для включения линий, используются как инвестиции и приносят прибыль!

значительное ускорение вывода средств из системы до 1 часа! (в отличие от стандартных 96 часов)



Основные условия:



Открыть реферальные линии возможно, начиная со второй по девятую, первая линия уже доступна при регистрации.

После открытия необходимой реферальной линии, участник получает 1% с инвестиций и с реинвестиций рефералов, которые находятся на данной реферальной линии.

Для того, чтобы сразу получить необходимое количество дополнительных реферальных линий, участнику необходим оборот в 300$ на «Инвестиционном кошельке» за каждую реферальную линию.

Всего можно открыть 8 дополнительных реферальных линий, то есть со 2 по 9 линию. Максимальный оборот при открытии всех 8 линий должен составлять 8 уровней * 300$ = 2400$.

Вся сумма, которая вносится за открытие реферальных линий, зачисляется на «Инвестиционный кошелек» участника. Данная сумма полностью принадлежит участнику, при этом использовать ее можно только в качестве новых инвестиций или реинвестиций по правилам системы, с возможностью полностью автоматизировать процесс инвестирования.

Стандартное время вывода средств из социально-финансовой системы ProfitMoney начинается от 96 часов, но каждая открытая реферальная линия существенно уменьшает время вывода средств, а именно:



при открытии 2-й линии время вывода уменьшается до 84 часов

при открытии 3-й линии время вывода уменьшается до 72 часов

при открытии 4-й линии время вывода уменьшается до 60 часов

при открытии 5-й линии время вывода уменьшается до 48 часов

при открытии 6-й линии время вывода уменьшается до 36 часов

при открытии 7-й линии время вывода уменьшается до 24 часов

при открытии 8-й линии время вывода уменьшается до 12 часов

при открытии 9-й линии время вывода уменьшается до 1 часа Открыть реферальные линии возможно, начиная со второй по девятую, первая линия уже доступна при регистрации.После открытия необходимой реферальной линии, участник получает 1% с инвестиций и с реинвестиций рефералов, которые находятся на данной реферальной линии.Для того, чтобы сразу получить необходимое количество дополнительных реферальных линий, участнику необходим оборот в 300$ на «Инвестиционном кошельке» за каждую реферальную линию.Всего можно открыть 8 дополнительных реферальных линий, то есть со 2 по 9 линию. Максимальный оборот при открытии всех 8 линий должен составлять 8 уровней * 300$ = 2400$.Вся сумма, которая вносится за открытие реферальных линий, зачисляется на «Инвестиционный кошелек» участника. Данная сумма полностью принадлежит участнику, при этом использовать ее можно только в качестве новых инвестиций или реинвестиций по правилам системы, с возможностью полностью автоматизировать процесс инвестирования.Стандартное время вывода средств из социально-финансовой системы ProfitMoney начинается от 96 часов, но каждая открытая реферальная линия существенно уменьшает время вывода средств, а именно:



ПОСТЕПЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ В системе возможно постепенно открывать дополнительные реферальные линии при обороте в 300$ на «Инвестиционном кошельке». При доведении оборота до 300$ открывается вторая реферальная линия, при доведении оборота до 600$ открывается третья реферальная линия, и так далее.



Каждая постепенно открытая реферальная линия аналогично уменьшает время вывода средств из системы, как и с ускоренным вариантом приобретения реферальных линий.













КАЖДОМУ ПОДАРОК 1$

Цитата: 1$ получают в подарок от Системы абсолютно все зарегистрированные пользователи.

Что можно сделать с подарком?

Инвестировать в Систему в качестве теста, накопить сумму, равную 10$ (до этого момента прибыль не будет попадать на «Внутренний кошелек», инвестировать как обычный вклад или часть вклада, а уже затем получить прибыль на «Внутренний кошелек»

Инвестировать в Систему в качестве части своего вклада, при этом с первым же циклом получить прибыль на «Внутренний кошелек» участника.







МОЙ ДЕПОЗИТ 300$











ВКЛЮЧИЛ ЗАКОЛЬЦОВКУ





ОТКРЫЛ 2 РЕФЕРАЛЬНЫХ УРОВНЯ











PROFIT.MONEY получи 1$ в подарок

PROFIT.MONEY получи 10% в неделю

PROFIT.MONEY получай с 9 реферальных уровней

PROFIT.MONEY заработай в социально-финансовой системе __________________