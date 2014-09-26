atrion-game.xyz - Atrion-Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 10.06.2017
Приобретите нужные Вам шахты, улучшайте их и выводите деньги.
В нашем проекте получение прибыли распределяется между двумя счетами: счет для покупок (50%) и счет на вывод (50%).
Уважаемые игроки, мы рады вам сообщить, что в первые три дня работы проекта все пополнения будут выгоднее на 20%! Например пополнение на 1000 руб. принесет дополнительные 200 руб. на баланс, очень неплохой и приятный бонус, которым мы решили поощрить участников предстарта и первых инвесторов.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 7% на счет для покупок и 7% на счет для вывода за каждое пополнение партнера.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: