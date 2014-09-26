Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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atrion-game.xyz - Atrion-Game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 04:52
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,179
Благодарностей: 109
УГ: 6
КП: 0.049
atrion-game.xyz - Atrion-Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.06.2017




Об игре:

Приобретите нужные Вам шахты, улучшайте их и выводите деньги.





В нашем проекте получение прибыли распределяется между двумя счетами: счет для покупок (50%) и счет на вывод (50%).
Уважаемые игроки, мы рады вам сообщить, что в первые три дня работы проекта все пополнения будут выгоднее на 20%! Например пополнение на 1000 руб. принесет дополнительные 200 руб. на баланс, очень неплохой и приятный бонус, которым мы решили поощрить участников предстарта и первых инвесторов.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 7% на счет для покупок и 7% на счет для вывода за каждое пополнение партнера.



ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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