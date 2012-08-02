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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,968 Благодарностей: 1,030 УГ: 22 КП: 0.184 подарки

С помощью "1С" Почта России наконец избавилась от множества "мертвых душ"



Руководство "Почты России" на этой неделе призналось, что в их государственной организации ранее работало довольно большое количество "мертвых душ" - это в основном касается темы, когда людям делали "левые" трудовые книжки. Так, например, в некоторых отделениях этого ведомства по всей России, порой насчитывалось до 50% людей, которые только числились на работе, но самом деле никогда не работали в этих отделениях почты. Ну может быть изредка там появлялись.



Безусловно, эти люди получали там и свою зарплату, а также им шёл рабочий стаж, что сейчас очень немаловажно для начисления будущей пенсии. И с этой напастью, по словам заместителя директора "Почты России" г-на Емельянчекова им удалось справиться только после повсеместного внедрения у себя автоматизированной системы "1С": - она и выявила эти "мертвые души". Сколько точно их было за все эти последние годы, то конечно, руководство этого ведомства "скромно" умолчало, ну или скажем так, отделалось одним общим словом: "Много!"



Работа в этом направлении велась с лета 2015 года и к настоящему моменту благодаря "1С" руководящий аппарат "Почты России" в режиме онлайн может видеть сколько точно у них трудится работников, практически с точностью до человека. И по словам г-на Емельянченкова штатный списочный состав Почты России сейчас включает порядка 350 000 человек. А финансовый директор этого государственного предприятия, сейчас войдя в "1С", четко видит, что именно в текущую минуту происходит в любом из 42 000 отделений по всей России, какой там "cashflow" (денежный поток), какой приход-расход в каждом конкретном отделении почты.



За 2 прошедших года известной и популярной российской фирме "1C" удалось поднять количество рабочих мест на "Почте России" с 40 000 до 47 000 и сейчас данное ведомство использует единую методологию бухгалтерского и налогового учёта, что несомненно повышает скорость и качество работы всех подразделений этого госпредприятия. Все это только в высшей степени положительно сказалось на переменах произошедших в работе почтового ведомства России, хотя господин Емельянчиков не отрицает, что пока еще в их работе (как впрочем и в любой другой) не все недостатки полностью были искорены, но эффект применения автоматизированной системы "1C" на лицо: - обслуживание клиентов в последние годы всё же в какой-то степени, но улучшилось. Поэтому плотное сотрудничество двух организаций будет продолжено и в дальнейшем.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593b0a90a7941 Руководство "Почты России" на этой неделе призналось, что в их государственной организации ранее работало довольно большое количество "мертвых душ" - это в основном касается темы, когда людям делали "левые" трудовые книжки. Так, например, в некоторых отделениях этого ведомства по всей России, порой насчитывалось до 50% людей, которые только числились на работе, но самом деле никогда не работали в этих отделениях почты. Ну может быть изредка там появлялись.Безусловно, эти люди получали там и свою зарплату, а также им шёл рабочий стаж, что сейчас очень немаловажно для начисления будущей пенсии. И с этой напастью, по словам заместителя директора "Почты России" г-на Емельянчекова им удалось справиться только после повсеместного внедрения у себя автоматизированной системы "1С": - она и выявила эти "мертвые души". Сколько точно их было за все эти последние годы, то конечно, руководство этого ведомства "скромно" умолчало, ну или скажем так, отделалось одним общим словом: "Много!"Работа в этом направлении велась с лета 2015 года и к настоящему моменту благодаря "1С" руководящий аппарат "Почты России" в режиме онлайн может видеть сколько точно у них трудится работников, практически с точностью до человека. И по словам г-на Емельянченкова штатный списочный состав Почты России сейчас включает порядка 350 000 человек. А финансовый директор этого государственного предприятия, сейчас войдя в "1С", четко видит, что именно в текущую минуту происходит в любом из 42 000 отделений по всей России, какой там "cashflow" (денежный поток), какой приход-расход в каждом конкретном отделении почты.За 2 прошедших года известной и популярной российской фирме "1C" удалось поднять количество рабочих мест на "Почте России" с 40 000 до 47 000 и сейчас данное ведомство использует единую методологию бухгалтерского и налогового учёта, что несомненно повышает скорость и качество работы всех подразделений этого госпредприятия. Все это только в высшей степени положительно сказалось на переменах произошедших в работе почтового ведомства России, хотя господин Емельянчиков не отрицает, что пока еще в их работе (как впрочем и в любой другой) не все недостатки полностью были искорены, но эффект применения автоматизированной системы "1C" на лицо: - обслуживание клиентов в последние годы всё же в какой-то степени, но улучшилось. Поэтому плотное сотрудничество двух организаций будет продолжено и в дальнейшем.Специально для mmgp.ru

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