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SpaceX запустит самую большую и мощную ракету через три месяца

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Старый Сегодня, 01:03
#1
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SpaceX запустит самую большую и мощную ракету через три месяца
Илон Маск не перестает дразнить СМИ информацией о самой большой ракете, созданной его компанией SpaceX. Если планы технологического проекта не изменяться, запуск новой ракеты под названием Falcon Heavy произойдет всего через несколько месяцев.



Новая 230-футовая ракета будет сочетать в себе мощность трех меньших братьев Falcon 9, а для запуска необходимо 27 ракетных двигателей и более 5 миллионов фунтов тяги. Этого достаточно, чтобы вывести на орбиту 119,000 фунтов или полностью загруженный реактивный самолет 737. С помощью новой ракеты на Луну смогут отправить небольшой космический корабль, двух пассажиров и другое снаряжений, что в общей сложности равно около трети массы, которую ракета-носитель NASA «Сатурн-В» смогла транспортировать в космос.

Есть основания скептически относиться к заявлению Маска, поскольку известна его любовь к несоблюдению сроков и недооценке всех возникающих трудностей. Например, первоначально ракету Falcon Heavy должны были запустить в марте 2017 года. Но из-за взрыва на космической площадке в сентябре 2016 года и ряда служебных расследований, запуск был перенесен на третий квартал 2017 года. Но если запуск тяжелой ракеты пройдет успешно, это будет действительно большое достижение для SpaceX и космической отрасли. После запуска две боковые ступени должны отделиться и приземлиться на мысе Канаверал, чтобы их отремонтировать и повторно использовать для последующих полетов.

Исторически почти все части ракет падают на Землю в качестве мусора, но Маск надеется изменить такую традицию. Вместо этого он предлагает многократно запускать и повторно использовать элементы космической ракеты, что вначале позволит уменьшить затраты примерно в 100 раз, а в будущем — более чем в 1000 раз.



В марте после успешного протекания миссии SES-10, в результате который впервые успешно повторно использовали носитель Falcon 9, Маск заявил: «Так как миссия Falcon Heavy ассоциируется с высоким риском, мы отправим в полет какую-то глупость». Технический гигант не рассказал, что означает полезная глупая нагрузка, но однажды SpaceX отправила на орбиту большую головку сыра.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 01:05.
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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:25
#2
Премиум
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Re: SpaceX запустит самую большую и мощную ракету через три месяца
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Исторически почти все части ракет падают на Землю в качестве мусора, но Маск надеется изменить такую традицию. Вместо этого он предлагает многократно запускать и повторно использовать элементы космической ракеты, что вначале позволит уменьшить затраты примерно в 100 раз, а в будущем — более чем в 1000
Нормально.
Вот у кого надо поучиться экономии. Частная компания всегда показывает преимущества перед государственной компанией во многих сферах. Частник любит считать деньги
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:28
#3
Премиум
Премиум
 
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Имя: Александр
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Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
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Автор темы Re: SpaceX запустит самую большую и мощную ракету через три месяца
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Вот у кого надо поучиться экономии. Частная компания всегда показывает преимущества перед государственной компанией во многих сферах. Частник любит считать деньги
Ну и гос. контракты и коммерческие заказы легче получать, когда твоя технология сейчас стоит как и средние по рынку, но в перспективе будет намного дешевле конкурентов
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Старый Сегодня, 02:08
#4
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Имя: Алексей
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Re: SpaceX запустит самую большую и мощную ракету через три месяца
Если у него все выйдет то при поддержке правительства у него просто не останется серьезных конкурентов.
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