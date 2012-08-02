SpaceX запустит самую большую и мощную ракету через три месяца

Илон Маск не перестает дразнить СМИ информацией о самой большой ракете, созданной его компанией SpaceX. Если планы технологического проекта не изменяться, запуск новой ракеты под названием Falcon Heavy произойдет всего через несколько месяцев.
Новая 230-футовая ракета будет сочетать в себе мощность трех меньших братьев Falcon 9, а для запуска необходимо 27 ракетных двигателей и более 5 миллионов фунтов тяги. Этого достаточно, чтобы вывести на орбиту 119,000 фунтов или полностью загруженный реактивный самолет 737. С помощью новой ракеты на Луну смогут отправить небольшой космический корабль, двух пассажиров и другое снаряжений, что в общей сложности равно около трети массы, которую ракета-носитель NASA «Сатурн-В» смогла транспортировать в космос.
Есть основания скептически относиться к заявлению Маска, поскольку известна его любовь к несоблюдению сроков и недооценке всех возникающих трудностей. Например, первоначально ракету Falcon Heavy должны были запустить в марте 2017 года. Но из-за взрыва на космической площадке в сентябре 2016 года и ряда служебных расследований, запуск был перенесен на третий квартал 2017 года. Но если запуск тяжелой ракеты пройдет успешно, это будет действительно большое достижение для SpaceX и космической отрасли. После запуска две боковые ступени должны отделиться и приземлиться на мысе Канаверал, чтобы их отремонтировать и повторно использовать для последующих полетов.
Исторически почти все части ракет падают на Землю в качестве мусора, но Маск надеется изменить такую традицию. Вместо этого он предлагает многократно запускать и повторно использовать элементы космической ракеты, что вначале позволит уменьшить затраты примерно в 100 раз, а в будущем — более чем в 1000 раз.
В марте после успешного протекания миссии SES-10, в результате который впервые успешно повторно использовали носитель Falcon 9, Маск заявил: «Так как миссия Falcon Heavy ассоциируется с высоким риском, мы отправим в полет какую-то глупость». Технический гигант не рассказал, что означает полезная глупая нагрузка, но однажды SpaceX отправила на орбиту большую головку сыра.
Перевод специально для mmgp.ru
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