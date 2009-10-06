Trint для транскрипции-преобразователя аудио и видео привлекла $3.1 млн инвестиций

Британская компания Trint из Лондона является разработчиком транскрипции-преобразователя для аудио и видео контента и для этих целей привлекал $3,1 млн. инвестиций в серии А.
Инвестиционный раунд возглавил Horizon Lab, семейный фонда из Гон Конга, венчурная компания Horizons, а также приняли участие Лоренц Богаерт и Тун Коппенс.
Компания намерена использовать привлеченные средства на развитие своих технологий, а также для развертывания мобильных приложений, для некоторых корпоративных решений, для международных медиа-организаций, университетов, предприятий и для государственных учреждений.
Соучредителями компании являются Марк Боас и Джефф Кофман. Trint разработала инновационную платформу для поиска и редактирования аудио и видео контента. Ее браузерная платформа позволяет легко автоматизировать транскрипт-преобразоваьель в поиск и отшлифовку файлов в течение нескольких минут.
Инновационная технология аудио и видео идеально синхронизирована и создана компьютером транскриптов Trint. Trint Editor имеет стенограммы для быстрого выполнения. Это блестящий инструмент транскрипции.
Перевод специально для mmgp.ru