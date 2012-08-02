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В Сингапуре строят лучший аэропорт мира за $ 1,7 млрд

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#1
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В Сингапуре строят лучший аэропорт мира за $ 1,7 млрд
Пять лет подряд сингапурский Changi International была назван лучшим аэропортом в мире на ведущем сайте авиации Skytrax. В течение долгого периода времени путешественники хвалят аэропорт за прекрасную архитектуру, эффективную работу и роскошные удобства. А для сохранения лидирующего места руководство Changi International приняло чрезвычайный план. В его основе лежит многофункциональный объект стоимостью $ 1,7 млрд, который будет назван «Jewel». Будущий комплекс будет состоять из целого ряда садов, накрытого водопада, отеля, а также сотни ресторанов и магазинов.




Генеральный директор Jewel Changi Airport Development Жан Хунг сказал: «Новый комплекс Jewel завоюет сердца и умы путешественников и повысит привлекательность Сингапура в качестве транзитного узла. Кроме того, Jewel улучшит».

Познакомьтесь с аэропортом Jewel Changi.

Новый объект будет расположен за пределами первого терминала, территория которого использовалась в качестве парковки.

Объект строится с 2014 года и откроется для общественности в начале 2019 года.

Jewel состоит из 10 этажей, половина из которых размещена под землей.

Комплекс включает 130 гостиничных номеров, а также более чем 300 ресторанов и торговых точек.

На верхнем уровне Jewel находится рытый парк — одна из трех главных достопримечательностей Jewel.

В их число также входят крытый водопад площадью 131 фут под названием «Вихрь дождя» и пятиэтажный сад «Лесная долина».

По словам строителей, «Вихрь дождя» — самый высокий в мире закрытый водопад.

Крытый пар разделен на несколько секторов, включая ботанический сад

Природная зона для прогулки с животными

Живые зеленые лабиринты

Кроме того, в парке есть подвешенные над ним сети на высоте 26 футов и протяжностью 82 футов.

В парке размещен стеклянный мост, который находиться в 75 футах от земли.

На мосту и других частях парка испускаются клубы тумана, чтобы дети испытывали чувство парения в облаках.


Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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Старый Сегодня, 00:03
#2
Профессионал
 
Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: В Сингапуре строят лучший аэропорт мира за $ 1,7 млрд
Мда, зато Зенит Арена дороже
grebnev вне форума  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:08
#3
Премиум
Премиум
 
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,378
Благодарностей: 868
УГ: 6
КП: 0.412
подарки
Автор темы Re: В Сингапуре строят лучший аэропорт мира за $ 1,7 млрд
Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
Мда, зато Зенит Арена дороже
И аэропорт вряд ли сможет потягаться с Зенит Ареной в проблемах) и в сроках несдачи)
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