В Сингапуре строят лучший аэропорт мира за $ 1,7 млрд

Пять лет подряд сингапурский Changi International была назван лучшим аэропортом в мире на ведущем сайте авиации Skytrax. В течение долгого периода времени путешественники хвалят аэропорт за прекрасную архитектуру, эффективную работу и роскошные удобства. А для сохранения лидирующего места руководство Changi International приняло чрезвычайный план. В его основе лежит многофункциональный объект стоимостью $ 1,7 млрд, который будет назван «Jewel». Будущий комплекс будет состоять из целого ряда садов, накрытого водопада, отеля, а также сотни ресторанов и магазинов.
Генеральный директор Jewel Changi Airport Development Жан Хунг сказал: «Новый комплекс Jewel завоюет сердца и умы путешественников и повысит привлекательность Сингапура в качестве транзитного узла. Кроме того, Jewel улучшит».
Познакомьтесь с аэропортом Jewel Changi.
Новый объект будет расположен за пределами первого терминала, территория которого использовалась в качестве парковки.
Объект строится с 2014 года и откроется для общественности в начале 2019 года.
Jewel состоит из 10 этажей, половина из которых размещена под землей.
Комплекс включает 130 гостиничных номеров, а также более чем 300 ресторанов и торговых точек.
На верхнем уровне Jewel находится рытый парк — одна из трех главных достопримечательностей Jewel.
В их число также входят крытый водопад площадью 131 фут под названием «Вихрь дождя» и пятиэтажный сад «Лесная долина».
По словам строителей, «Вихрь дождя» — самый высокий в мире закрытый водопад.
Крытый пар разделен на несколько секторов, включая ботанический сад
Природная зона для прогулки с животными
Живые зеленые лабиринты
Кроме того, в парке есть подвешенные над ним сети на высоте 26 футов и протяжностью 82 футов.
В парке размещен стеклянный мост, который находиться в 75 футах от земли.
На мосту и других частях парка испускаются клубы тумана, чтобы дети испытывали чувство парения в облаках.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%