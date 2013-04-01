Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sharedom - sharedom.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:41
#1
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 21,086
Благодарностей: 2,475
Записей в блоге: 35
УГ: 16
КП: 0.281
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Sharedom - sharedom.org
Я не админ/владелец проекта, проект Sharedom добавлен на мониторинг

Старт 09.06.17



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Описание:

Команда Sharedom создает удобную площадку для взаимовыгодного сотрудничества инвесторов, которые хотят вложить средства не только в прибыльный, но и социально полезный проект, и тех, кто создает уникальные, инновационные идеи, но не имеет ресурса для их реализации. Принципы экономики коллективного пользования (шеринг), лежащие в основе нашей деятельности, создают идеальную среду для реализации концепции «Win to Win», когда в итоге каждый участник получает то, что хочет.
Многие передовые проекты не получают развития из-за недостатка финансирования. Но корень проблемы кроется не втом, что нет людей, готовых вложиться (не без выгоды для себя) в действительно интересные и перспективные направления, В большинстве случаев идеи и инвесторы просто не находят друг друга. И здесь им на помощь приходим мы, создавая удобную платформу для взаимодействия.
Наша миссия заключается в том, чтобы на основе принципов шеринговой экономики создавать площадки для взаимовыгодного сотрудничества инвесторов и авторов инновационных разработок. Социальная полезность является превалирующим критерием, мы действительно стремимся к тому, чтобы изменить мир к лучшему, используя выдающиеся идеи гениев современности, которые уже завтра могут оказаться на острие технологического прогресса.

Инвестиционные планы:

1. 3% в день на 60 дней
2. 3.25% в день на 60 дней
3. 3.5% в день на 60 дней
4. 3.75% в день на 60 дней
5. 4% в день на 60 дней

Мин/макс депозит: 10$/801$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 7%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

06.09.17 19:49 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14758900 from U4731311. Batch: 178749961. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 51, monitorinvestnet.
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Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 00:26
#2
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Большой и красивый дом
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 267
Благодарностей: 65
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Sharedom - sharedom.org
Сайт конечно очень слабый, под стать легенде. Но очень понравился вариант как обработали кабинет Н-скриптовский.

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Миролюб на форуме  
Старый Сегодня, 00:32
#3
Интересующийся
 
Имя: Жанна
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 104
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.025
Re: Sharedom - sharedom.org
Цитата:
Сообщение от Миролюб Посмотреть сообщение
Сайт конечно очень слабый
слабо сказано
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
Реф.система: 7%
как то заманчиво
да и планы длинноваты на мой взгляд , а может "партизан" ?
Zhanna V на форуме  
Старый Сегодня, 00:34
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.12.2015
Сообщений: 5
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
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Re: Sharedom - sharedom.org
Приятный сайт, технически выполнен на уровне. Понаблюдаю
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