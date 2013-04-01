Sharedom - sharedom.org

Я не админ/владелец проекта, проект Sharedom добавлен на мониторинг
Старт 09.06.17
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Описание:
Команда Sharedom создает удобную площадку для взаимовыгодного сотрудничества инвесторов, которые хотят вложить средства не только в прибыльный, но и социально полезный проект, и тех, кто создает уникальные, инновационные идеи, но не имеет ресурса для их реализации. Принципы экономики коллективного пользования (шеринг), лежащие в основе нашей деятельности, создают идеальную среду для реализации концепции «Win to Win», когда в итоге каждый участник получает то, что хочет.
Многие передовые проекты не получают развития из-за недостатка финансирования. Но корень проблемы кроется не втом, что нет людей, готовых вложиться (не без выгоды для себя) в действительно интересные и перспективные направления, В большинстве случаев идеи и инвесторы просто не находят друг друга. И здесь им на помощь приходим мы, создавая удобную платформу для взаимодействия.
Наша миссия заключается в том, чтобы на основе принципов шеринговой экономики создавать площадки для взаимовыгодного сотрудничества инвесторов и авторов инновационных разработок. Социальная полезность является превалирующим критерием, мы действительно стремимся к тому, чтобы изменить мир к лучшему, используя выдающиеся идеи гениев современности, которые уже завтра могут оказаться на острие технологического прогресса.
Инвестиционные планы:
1. 3% в день на 60 дней
2. 3.25% в день на 60 дней
3. 3.5% в день на 60 дней
4. 3.75% в день на 60 дней
5. 4% в день на 60 дней
Мин/макс депозит:
10$/801$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
7%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
06.09.17 19:49 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14758900 from U4731311. Batch: 178749961. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 51, monitorinvestnet.