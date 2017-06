NikNak67 Monitor-Invest.net



Sharedom - sharedom.org Я не админ/владелец проекта, проект Sharedom добавлен на мониторинг



Старт 09.06.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



Команда Sharedom создает удобную площадку для взаимовыгодного сотрудничества инвесторов, которые хотят вложить средства не только в прибыльный, но и социально полезный проект, и тех, кто создает уникальные, инновационные идеи, но не имеет ресурса для их реализации. Принципы экономики коллективного пользования (шеринг), лежащие в основе нашей деятельности, создают идеальную среду для реализации концепции «Win to Win», когда в итоге каждый участник получает то, что хочет.

Многие передовые проекты не получают развития из-за недостатка финансирования. Но корень проблемы кроется не втом, что нет людей, готовых вложиться (не без выгоды для себя) в действительно интересные и перспективные направления, В большинстве случаев идеи и инвесторы просто не находят друг друга. И здесь им на помощь приходим мы, создавая удобную платформу для взаимодействия.

Наша миссия заключается в том, чтобы на основе принципов шеринговой экономики создавать площадки для взаимовыгодного сотрудничества инвесторов и авторов инновационных разработок. Социальная полезность является превалирующим критерием, мы действительно стремимся к тому, чтобы изменить мир к лучшему, используя выдающиеся идеи гениев современности, которые уже завтра могут оказаться на острие технологического прогресса.



Инвестиционные планы:



1. 3% в день на 60 дней

2. 3.25% в день на 60 дней

3. 3.5% в день на 60 дней

4. 3.75% в день на 60 дней

5. 4% в день на 60 дней



Мин/макс депозит: 10$/801$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 7%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



06.09.17 19:49 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14758900 from U4731311. Batch: 178749961. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 51, monitorinvestnet.

