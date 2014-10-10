Jet-coin.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Новый проект с бинарной партнеркой и пассивным доходом
О проекте(гугл-перевод):
Цитата:
JetCoin был создан как способ для 100% людей, чтобы добиться успеха, а не 97% терпят неудачу.
Как в бизнесе, так и в торговле ... Большинство людей не плохо. С нашей автоматизированной системой, которая позволяет любому дублировать их Bitcoin без привлечения других, полностью отличает нас от других бизнес-моделей.
Инвестиционный пакеты:
-От 4% до 5% ежесуточно, в течении 50-ти дней
Принимает: BitCoin
Партнерская программа: бинар - от 9% до 25%, процент зависит от выбранного пакета