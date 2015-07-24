Стартап Carmera, который занимается 3D картографированием привлек $6,4 млн

Бостонская компания Carmera, которая занимается 3D картографированием привлекла $6,4 млн в виде финансирования от Matrix Partners с участием Resolute Ventures, Notation Capital, Joe Montana, Bre Pettis, Semil Shah.
Самой большой проблемой, препятствующей беспилотному будущему является человек. Люди непредсказуемы, они неосторожно переходят улицу, ездят на велосипедах в одну сторону, они не предупреждаем картографические компании, когда инициировали проект строительства, который блокирует половину дороги или устанавливают новый бордюр.
Это одна из проблем, которой Carmera решила заняться этим.
Учредители компании Carmera отметили, что постоянно обновляемые картографические данные будут иметь решающее значение для любой компании, работающей по технологии бесплотности, и что доступные варианты не идеальны.
По мнению генерального директора и соучредителя Ro Gupta, текущий рынок данных 3D-картографирования попадает в три ведра: хорошо, но не для продажи (данные 3D картографирования Google); Достойный, но дорогостоящий, медленный в обновлениях и только для продажи автопроизводителям (компании GPS, такие, как TomTom и здесь); И плохие и двумерные, но бесплатные (краудсорсинговые сайты, такие как OpenStreet Map Foundation). Gupta отметили вариант Carmera, как «хороший, но эффективный, доступный и достежимими».
Carmera присоединяет 3D-камеры к автопаркам (MakeSpace в настоящее время является основным бета-пользователем компании), это помогает создавать данные о том, как выглядят улицы на земле, а не из спутника, взамен стартап помагает компаниям контролировать данные об эффективности и безопасности их автомобилей на улицах.
Но мониторинг автопарка не является основным бизнесом Carmera. Компания хочет получить данные 3D картографирования с руки любого бизнеса, который может принести пользу.
Перевод специально для mmgp.ru