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Блокчейн — что дальше: эксперты обсудили применение технологии Блокчейн — что дальше: эксперты обсудили применение технологии

Сегодня, 9 июня, в Киеве началась трехдневная конференция, посвященная решению реальных задач с помощью технологии Blockchain — Microsoft Blockchain Intensive





В рамках мероприятия эксперты собрались на панельную дискуссию, посвященную стратегическим вопросам внедрения этой технологии в бизнесе. Редакция PaySpace Magazine приводит подробный текст их дискуссии.



Какая из сфер применения Blockchain обещает большую выгоду? В какие проекты стоит инвестировать и чем заниматься?





Эксперт отметил, что потенциал технологии Блокчейн можно реализовать в сфере борьбы с подделками. Больше всего контрафакта приходится на две отрасли — фармацевтику и фэшн индустрию. Одним из вариантов проверки подлинности товара может стать создание специального QR-кода, который будет хранить сведения о происхождении продукта.





Никто еще не нашел нишу, в которой можно масштабируемо продавать продукты, созданные с использованием Blockchain. Тем не менее, идей о том, как эту технологию применить, множество.



Приводя пример из сферы финансов, Павел обозначил модель, по которой могут развиваться и другие проекты, построенные с использованием распределенных реестров. Так, с появлением финансового Блокчейн, который позволит быстро передавать через сеть данные о транзакциях и состоянии счетов, появятся и бизнес-модели, на которых можно зарабатывать. В самом Blockchain денег не будет.



Что будет востребовано на рынке? На какие возможности обратить внимание разработчикам?









Суда по ленте Facebook, людям нужны простые решения купли-продажи Bitcoin. А блокчейн бизнесу как таковому пока не нужен.



Согласившись с точкой зрения предыдущего эксперта, Станислав назвал ключевые проблемы, связанные с внедрением технологии. Во-первых, появление блокчен в одной из частей проекта сразу потребует оцифровки смежных отделов. А это капиталовложения. Во-вторых, принцип блокчейн предполагает отказ от посредников, что повлечет за собой изменение бизнес-модели.



Из сфер, в которых применение технологии принесет наибольший эффект, эксперт назвал логистику и авиацию. Наоборот, те учреждения, которые сегодня активно выступают за внедрение технологий в свои бизнес-процессы (например, банки), вообще уйдут с рынка из-за блокчейн.





Есть технологии, чью популярность можно спрогнозировать заранее. Так, разработчики виртуального помощника Siri знали, что через два года появятся решения, необходимые для работы такого сервиса. Поэтому они занялись этим проектом.



Так же обстоит дело с Блокчейн. Эксперт считает, что у нас есть два года на развитие проектов в этой сфере. То есть, в 2019 году настанет время распределенных реестров.





Пик спекулятивных ожиданий сменился резким падением. Через время мы получим практические блокчейны, которые не будут выглядеть так ярко, как сегодняшние обещания. Но будут иметь практическое применение.



Если в Украине будут делать умные контракты, как это будет происходить?



Еще одна сфера, которая продолжит развиваться — это смарт-контракты, добавил Сергей. Спрос на них будет огромным. Однако участникам рынка придется решить проблему взаимопонимания между юристами и программистами, которые занимаются смарт-контрактами.



Слово консенсус – важная метафора для всех нас на ближайшие десятилетия. Нужно определить систему отношений между игроками из разных институтов, которые работают над одним проектом.



Что должен предусмотреть разработчик на ближайшие годы?









Бизнес страдает от нехватки стандартов и решений по достижению консенсуса. Блокчейны отличаются между собой. Рыночный подразумевает участие множества игроков, которые подтверждают ту или иную операцию. Микроблокчейн применяется для решения процессов внутри компаний. Государственные блокчейны нацелены на выполнение более масштабных задач.



Как эти блокчейны будут взаимодействовать между собой — пока непонятно.





Единственный сервис, который пока реально работает на блокчейн – криптовалюта.



Сейчас набирает обороты новый способ привлечения инвестиций — Initial Coin Offering. Существует мнение, что 90% ICO – это мошенничество. Так ли это?





Представьте себе, что ваш бизнес вырос за день в 100 раз. Как это отразиться на бизнес-процессах?



Так же и с ICO. Компании, которые пытаются таким образом привлечь инвестиции, могут не справиться с объемами финансирования из-за отсутствия опыта.

Конечно, вероятность мошенничества тоже нельзя отрицать. Это обусловлено отсутствием регулирования в отрасли.





Эксперт считает, что проведение ICO связано с одним противоречием.



Если блокчейн строится на системе, которой не требуется доверие, ICO может стать успешным только при его наличии.

За каждым токеном, который продается в рамках ICO, стоит траст. Люди не будут инвестировать в ICO компаний, которым не доверяют.



Публичный или частный Блокчейн?



Эксперты сошлись во мнении, что некорректно делить блокчейны на приватные и публичные.





Давид считает основным параметром классификации блокчейнов формат доступа к распределенному реестру. Кто авторизует участников — автоматическая система или человек? Именно на этом этапе нужно искать разделение на публичные и частные блокчейны.



Участники блокчейна, будь он частный или публичный, не должны иметь возможность договориться между собой. Есть Блокчейн биткоина. Если его сломать – можно получить миллионы. Но пока это никому не удалось.



Чиновники будут стараться тоже использовать эту технологию для своих целей чтобы не потерять власть



Что делать, чтобы бизнесу было проще внедрять Блокчейн?



Необходим конструктор блокчейн, который позволит специализировать технологию для разных видов бизнеса.



В целом, первый день конференции был посвящен обсуждению теории блокчейн. В последующие два дня участники мероприятия углубятся в изучение самой технологии, вплоть до работы над бизнес-кейсами и представления своих проектов.



Источник В рамках мероприятия эксперты собрались на панельную дискуссию, посвященную стратегическим вопросам внедрения этой технологии в бизнесе. Редакция PaySpace Magazine приводит подробный текст их дискуссии.Какая из сфер применения Blockchain обещает большую выгоду? В какие проекты стоит инвестировать и чем заниматься?Эксперт отметил, что потенциал технологии Блокчейн можно реализовать в сфере борьбы с подделками. Больше всего контрафакта приходится на две отрасли — фармацевтику и фэшн индустрию. Одним из вариантов проверки подлинности товара может стать создание специального QR-кода, который будет хранить сведения о происхождении продукта.Никто еще не нашел нишу, в которой можно масштабируемо продавать продукты, созданные с использованием Blockchain. Тем не менее, идей о том, как эту технологию применить, множество.Приводя пример из сферы финансов, Павел обозначил модель, по которой могут развиваться и другие проекты, построенные с использованием распределенных реестров. Так, с появлением финансового Блокчейн, который позволит быстро передавать через сеть данные о транзакциях и состоянии счетов, появятся и бизнес-модели, на которых можно зарабатывать. В самом Blockchain денег не будет.Что будет востребовано на рынке? На какие возможности обратить внимание разработчикам?Суда по ленте Facebook, людям нужны простые решения купли-продажи Bitcoin. А блокчейн бизнесу как таковому пока не нужен.Согласившись с точкой зрения предыдущего эксперта, Станислав назвал ключевые проблемы, связанные с внедрением технологии. Во-первых, появление блокчен в одной из частей проекта сразу потребует оцифровки смежных отделов. А это капиталовложения. Во-вторых, принцип блокчейн предполагает отказ от посредников, что повлечет за собой изменение бизнес-модели.Из сфер, в которых применение технологии принесет наибольший эффект, эксперт назвал логистику и авиацию. Наоборот, те учреждения, которые сегодня активно выступают за внедрение технологий в свои бизнес-процессы (например, банки), вообще уйдут с рынка из-за блокчейн.Есть технологии, чью популярность можно спрогнозировать заранее. Так, разработчики виртуального помощника Siri знали, что через два года появятся решения, необходимые для работы такого сервиса. Поэтому они занялись этим проектом.Так же обстоит дело с Блокчейн. Эксперт считает, что у нас есть два года на развитие проектов в этой сфере. То есть, в 2019 году настанет время распределенных реестров.Пик спекулятивных ожиданий сменился резким падением. Через время мы получим практические блокчейны, которые не будут выглядеть так ярко, как сегодняшние обещания. Но будут иметь практическое применение.Если в Украине будут делать умные контракты, как это будет происходить?Еще одна сфера, которая продолжит развиваться — это смарт-контракты, добавил Сергей. Спрос на них будет огромным. Однако участникам рынка придется решить проблему взаимопонимания между юристами и программистами, которые занимаются смарт-контрактами.Слово консенсус – важная метафора для всех нас на ближайшие десятилетия. Нужно определить систему отношений между игроками из разных институтов, которые работают над одним проектом.Что должен предусмотреть разработчик на ближайшие годы?Бизнес страдает от нехватки стандартов и решений по достижению консенсуса. Блокчейны отличаются между собой. Рыночный подразумевает участие множества игроков, которые подтверждают ту или иную операцию. Микроблокчейн применяется для решения процессов внутри компаний. Государственные блокчейны нацелены на выполнение более масштабных задач.Как эти блокчейны будут взаимодействовать между собой — пока непонятно.Единственный сервис, который пока реально работает на блокчейн – криптовалюта.Сейчас набирает обороты новый способ привлечения инвестиций — Initial Coin Offering. Существует мнение, что 90% ICO – это мошенничество. Так ли это?Представьте себе, что ваш бизнес вырос за день в 100 раз. Как это отразиться на бизнес-процессах?Так же и с ICO. Компании, которые пытаются таким образом привлечь инвестиции, могут не справиться с объемами финансирования из-за отсутствия опыта.Конечно, вероятность мошенничества тоже нельзя отрицать. Это обусловлено отсутствием регулирования в отрасли.Эксперт считает, что проведение ICO связано с одним противоречием.Если блокчейн строится на системе, которой не требуется доверие, ICO может стать успешным только при его наличии.За каждым токеном, который продается в рамках ICO, стоит траст. Люди не будут инвестировать в ICO компаний, которым не доверяют.Публичный или частный Блокчейн?Эксперты сошлись во мнении, что некорректно делить блокчейны на приватные и публичные.Давид считает основным параметром классификации блокчейнов формат доступа к распределенному реестру. Кто авторизует участников — автоматическая система или человек? Именно на этом этапе нужно искать разделение на публичные и частные блокчейны.Участники блокчейна, будь он частный или публичный, не должны иметь возможность договориться между собой. Есть Блокчейн биткоина. Если его сломать – можно получить миллионы. Но пока это никому не удалось.Чиновники будут стараться тоже использовать эту технологию для своих целей чтобы не потерять властьЧто делать, чтобы бизнесу было проще внедрять Блокчейн?Необходим конструктор блокчейн, который позволит специализировать технологию для разных видов бизнеса.В целом, первый день конференции был посвящен обсуждению теории блокчейн. В последующие два дня участники мероприятия углубятся в изучение самой технологии, вплоть до работы над бизнес-кейсами и представления своих проектов.

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