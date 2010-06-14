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СЕТАМ - setam.net.ua
| Обсуждаем аукционные онлайн-площадки, аукционы.
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Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:14
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#1
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,959
Благодарностей: 16,368
УГ: 10
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СЕТАМ - setam.net.ua
СЕТАМ - крупнейшая система электронных торгов арестованным имуществом.
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Сегодня, 21:47
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