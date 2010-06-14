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Украина первая в мире переходит на Blockchain

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
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Украина первая в мире переходит на Blockchain
Украина станет первой страной в мире, которая введет электронный аукцион на базе технологии Blockchain.

На прошлой неделе Правительство Украины приняло распоряжение о переводе крупнейшего аукциона страны СЕТАМ (26млрд. реализованный активов) на технологию blockchain.

Именно данная инновационная технология, которая предусматривает децентрализованное хранение и защиту информации, может обеспечить полную прозрачность работы государственных реестров и услуг, будет способствовать повышению доверия к аукционам по продаже различных активов, в частности, земельных аукционов, за счет возможности публичного контроля всех действий со стороны общественности.

Это отличный шанс для нашей страны стать инновационным лидером.

По материалам Facebook.
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Метки
blockchain, сетам, украина, электронный аукцион
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