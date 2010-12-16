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$600 000 за доменное имя в зоне .eth? Новый виток развития рынка аукционов $600 000 за доменное имя в зоне .eth? Новый виток развития рынка аукционов





После неуверенного старта этой весной проект Ethereum Name Service (ENS), похоже, начал привлекать серьёзный капитал.



Тысячи людей соревнуются за новые имена для Ethereum, выставленные на аукцион доменным сервисом без руководства, причём некоторые ставки достигают $1 млн.



Хотя суммы ставок – это, скорее, нечто вроде депозита (который через год можно получить обратно, если вы решите отказаться от имени), всё равно удивляет, сколько люди готовы платить за популярные имена.



За exchange.eth давали 6660 ETH (по состоянию курса ETH на 13 мая 2017 – $609 000), foundation.eth ушло за 300 ETH ($27 000), а weather.eth – за 101 ETH ($9 000).



ENS функционирует аналогично известной системе доменных имен DNS, создавая понятные человеку имена вместо машинных адресов. Однако, имена Ethereum отсылают не к Интернет-сайтам, а к ресурсам Ethereum, таким как кошельки, контент в децентрализованной системе хранения Swarm и т. п. Кроме того, сама система ENS тоже является децентрализованной и построена на смарт-контрактах.



В день запуска аукционы открывались вяло, но в течение недели стали набирать обороты. На момент написания статьи (13 мая 2017) было инициировано 27 800 аукционов, причём каждый день открываются тысячи новых.



Среди наболее необычных имен – ethereumclassic.eth, winklevoss.eth и donaltrump.eth.

Секретные ставки



Итак, вы, наверное, хотите узнать, как происходят торги.



Когда вы открываете аукцион, вы вводите максимальную сумму, которую готовы заплатить за имя. Но в итоге платится только сумма, указанная участником, занявшим второе место, или же, если никто не сделает конкурентного предложения, вы платите минимум – 0,01 ETH.



Заметьте, что ставку на конкретное имя можно сделать лишь один раз. Кроме того, все ставки засекречены, поэтому ваши конкуренты делают ставки вслепую. Они указывают максимальную сумму, которую готовы заплатить, и побеждает тот, кто предложит больше.



Из-за отсутствия центрального доверенного сервиса для хранения ставок – смарт-контракты не умеют хранить секреты – пользователи должны раскрывать свои ставки самостоятельно. (Ник Джонсон, сотрудник Ethereum Foundation и один из руководителей проекта, рекомендует выставлять календарные напоминания и затем сразу раскрыть имя, чтобы не забыть и не потерять ставку).

Тернистая дорога



В первую неделю после запуска ENS наблюдались мелкие помехи, включая несколько багов, которые Джонсон назвал «малозначительными».



Например, когда пользователи вводили имя, в котором присутствовали большие буквы, их ставки присваивались неверной версии домена. Но это было исправлено, и сейчас программа автоматически исправляет все буквы на нижний регистр.



Кроме того, как объяснил Джонсон, некоторые люди потеряли возможность раскрыть ставку после перезапуска браузера (очистив данные), не сохранив предварительно данные в JSON-файл.



По истечении трехдневного периода торгов у вас есть 48 часов, чтобы раскрыть ставку вручную, иначе она сгорает. Теперь система рекомендует пользователям сразу же сохранить свои ставки.

Поддержка кошельков



После запуска, в игру также вступили третьи лица, предлагающие пользователям дополнительные опции управления своими аукционами.



Изначально, сделать ставку на имя Ethereum можно было только через официальное децентрализованное приложение, требующее использования браузера с поддержкой блокчейна, или в командной строке. Но теперь можно также воспользоваться услугами MyEtherWallet.com или Ethtools.com.



Тем не менее, по словам Джона, подобно тому как большинство Интернет-пользователей не покупают собственные доменные имена, вполне вероятно, что большинство пользователей ENS тоже не будут покупать собственные имена Ethereum. Вместо этого, они будут просто использовать те имена, которые им автоматически выдает кошелёк, например, alice.myetherwallet.eth.



Джонсон рассказал CoinDesk:



Я думаю, что как только кошельки смогут автоматически выдавать доменные имена, мы увидим широкое распространение этой опции. Тогда каждый сможет мгновенно получить свой адрес для платежей без участия в аукционе.



Что дальше?



В дальнейшем, команда ENS планирует сосредоточиться на интеграции с большим количеством кошельков. По словам Джонсона, он также хочет расширить возможности ENS и добавить больше стандартных компонентов.



Среди прочего, мы хотим добавить надлежащую поддержку записей DNS. Это позволит нам использовать одну из альтернативных иерархий DNS для предоставления .eth как домена верхнего уровня, – сказал он, – Вы уже можете разместить свой сайт на домене .eth, но пока не в глобальном Интернете, потому что нам нужно рещить это с ICANN.



В настоящее время, ENS выдает имена в рамках запуска, который займёт восемь недель. Через два года планируется обновление, которое сделает ENS более постоянным, тогда можно будет покупать имена длиной менее семи символов.



Источник После неуверенного старта этой весной проект Ethereum Name Service (ENS), похоже, начал привлекать серьёзный капитал.Тысячи людей соревнуются за новые имена для Ethereum, выставленные на аукцион доменным сервисом без руководства, причём некоторые ставки достигают $1 млн.Хотя суммы ставок – это, скорее, нечто вроде депозита (который через год можно получить обратно, если вы решите отказаться от имени), всё равно удивляет, сколько люди готовы платить за популярные имена.За exchange.eth давали 6660 ETH (по состоянию курса ETH на 13 мая 2017 – $609 000), foundation.eth ушло за 300 ETH ($27 000), а weather.eth – за 101 ETH ($9 000).ENS функционирует аналогично известной системе доменных имен DNS, создавая понятные человеку имена вместо машинных адресов. Однако, имена Ethereum отсылают не к Интернет-сайтам, а к ресурсам Ethereum, таким как кошельки, контент в децентрализованной системе хранения Swarm и т. п. Кроме того, сама система ENS тоже является децентрализованной и построена на смарт-контрактах.В день запуска аукционы открывались вяло, но в течение недели стали набирать обороты. На момент написания статьи (13 мая 2017) было инициировано 27 800 аукционов, причём каждый день открываются тысячи новых.Среди наболее необычных имен – ethereumclassic.eth, winklevoss.eth и donaltrump.eth.Секретные ставкиКогда вы открываете аукцион, вы вводите максимальную сумму, которую готовы заплатить за имя. Но в итоге платится только сумма, указанная участником, занявшим второе место, или же, если никто не сделает конкурентного предложения, вы платите минимум – 0,01 ETH.Заметьте, что ставку на конкретное имя можно сделать лишь один раз. Кроме того, все ставки засекречены, поэтому ваши конкуренты делают ставки вслепую. Они указывают максимальную сумму, которую готовы заплатить, и побеждает тот, кто предложит больше.Из-за отсутствия центрального доверенного сервиса для хранения ставок – смарт-контракты не умеют хранить секреты – пользователи должны раскрывать свои ставки самостоятельно. (Ник Джонсон, сотрудник Ethereum Foundation и один из руководителей проекта, рекомендует выставлять календарные напоминания и затем сразу раскрыть имя, чтобы не забыть и не потерять ставку).Тернистая дорогаВ первую неделю после запуска ENS наблюдались мелкие помехи, включая несколько багов, которые Джонсон назвал «малозначительными».Например, когда пользователи вводили имя, в котором присутствовали большие буквы, их ставки присваивались неверной версии домена. Но это было исправлено, и сейчас программа автоматически исправляет все буквы на нижний регистр.Кроме того, как объяснил Джонсон, некоторые люди потеряли возможность раскрыть ставку после перезапуска браузера (очистив данные), не сохранив предварительно данные в JSON-файл.По истечении трехдневного периода торгов у вас есть 48 часов, чтобы раскрыть ставку вручную, иначе она сгорает. Теперь система рекомендует пользователям сразу же сохранить свои ставки.Поддержка кошельковПосле запуска, в игру также вступили третьи лица, предлагающие пользователям дополнительные опции управления своими аукционами.Изначально, сделать ставку на имя Ethereum можно было только через официальное децентрализованное приложение, требующее использования браузера с поддержкой блокчейна, или в командной строке. Но теперь можно также воспользоваться услугами MyEtherWallet.com или Ethtools.com.Тем не менее, по словам Джона, подобно тому как большинство Интернет-пользователей не покупают собственные доменные имена, вполне вероятно, что большинство пользователей ENS тоже не будут покупать собственные имена Ethereum. Вместо этого, они будут просто использовать те имена, которые им автоматически выдает кошелёк, например, alice.myetherwallet.eth.Я думаю, что как только кошельки смогут автоматически выдавать доменные имена, мы увидим широкое распространение этой опции. Тогда каждый сможет мгновенно получить свой адрес для платежей без участия в аукционе.В дальнейшем, команда ENS планирует сосредоточиться на интеграции с большим количеством кошельков. По словам Джонсона, он также хочет расширить возможности ENS и добавить больше стандартных компонентов.Среди прочего, мы хотим добавить надлежащую поддержку записей DNS. Это позволит нам использовать одну из альтернативных иерархий DNS для предоставления .eth как домена верхнего уровня, – сказал он, – Вы уже можете разместить свой сайт на домене .eth, но пока не в глобальном Интернете, потому что нам нужно рещить это с ICANN.В настоящее время, ENS выдает имена в рамках запуска, который займёт восемь недель. Через два года планируется обновление, которое сделает ENS более постоянным, тогда можно будет покупать имена длиной менее семи символов.

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