Стартап Jodel привлек $6 млн. инвестиций

Немецкий стартап Jodel расположенный в Берлине, который предоставляет приложение для коммуникации с людьми живущими неподалеку, закрыл раунд финансирования в размере $6 млн.
Этот раунд возглавлял Silicon Valley VC Floodgate с участием Kima Ventures, прежних инвесторов и Адама Анджело, бывшего технического директора Facebook и основателя платформы для поика репетиторов Quora.
Компания собирается использовать средства для дальнейшего роста в глобальном масштабе.
Под руководством основателя и генерального директора Алессио Боргмайера Jodel предоставляет приложение, которое позволяет пользователям общаться с другими людьми, проживающими неподалеку в радиусе 10 километров. Переписка происходит в анонимном канале, и пользователи могут участвовать в общении и оставлять комментарии.
В настоящее время более пяти миллионов пользователей Jodel ежедневно общаются в приложении.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/jodel...n-funding.html
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