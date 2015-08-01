Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,925 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Jodel привлек $6 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:36
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 404
Благодарностей: 36
УГ: 2
КП: 0.055
подарки
Стартап Jodel привлек $6 млн. инвестиций

Немецкий стартап Jodel расположенный в Берлине, который предоставляет приложение для коммуникации с людьми живущими неподалеку, закрыл раунд финансирования в размере $6 млн.


Этот раунд возглавлял Silicon Valley VC Floodgate с участием Kima Ventures, прежних инвесторов и Адама Анджело, бывшего технического директора Facebook и основателя платформы для поика репетиторов Quora.

Компания собирается использовать средства для дальнейшего роста в глобальном масштабе.


Под руководством основателя и генерального директора Алессио Боргмайера Jodel предоставляет приложение, которое позволяет пользователям общаться с другими людьми, проживающими неподалеку в радиусе 10 километров. Переписка происходит в анонимном канале, и пользователи могут участвовать в общении и оставлять комментарии.

В настоящее время более пяти миллионов пользователей Jodel ежедневно общаются в приложении.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/jodel...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/593acd3dea9cd
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Arise вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций Arise Горячие новости 1 25.05.2017 17:28
Стартап HealthReveal привлек $500 тыс. инвестиций Arise Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.05.2017 21:28
Стартап Invenia привлек $5 млн. инвестиций Arise Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.05.2017 21:02
Стартап Transactionale привлек €330 тыс. инвестиций Arise Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.05.2017 17:00
Стартап Voxel 8 привлек 12 млн $ инвестиций Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.08.2015 00:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
Пять операционных систем которые могут «выстрелить»
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар RecordsHYIP
FinastaGroup - finastagroup.com
От RecordsHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Lonsdayl
Kickstarter помог проектам собрать более $ 3 млрд
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
True Finance - true-finance.com
От Elvira23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар NETWEB-monitor
berry-farm - berry-farm.ru - Ягодная ферма с выводом средств.
От NETWEB-monitor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Scars
Перевод в пределах Альфабанка (комиссии)
От Scars в разделе «Банковский форум»
.     
Пользователей
412,925
Тем
473,436
Сообщений
11,723,738

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube