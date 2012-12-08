Lucky043 Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 08.12.2012 Сообщений: 280 Благодарностей: 27 УГ: 0 КП: 0.026 подарки

Nimses — новая вирусная соцсеть, где платят за посты и лайки. Nimses — новая вирусная соцсеть, где платят за посты и лайки.



vBulletin [video]



Что такое Nimses?



Ответить на этот вопрос не так просто. Прежде всего, это социальная сеть, где пользователи могут публиковать свои фотографии, ставить лайки и общаться в чатах. Ну что-то вроде Instagram.

Во-вторых, это многообещающий коммерческий проект, который оценивает каждый пользовательский пост и лайк в своей внутренней валюте. Она называется nim (ним), и сегодня один ним равняется приблизительно одному центу.

Ну и в-третьих, Nimses — это своего рода философская система. Без её понимания трудно будет разобраться, как тут всё устроено, поэтому начнём знакомство с идеи, заложенной в основу проекта.



Главной ценностью человека является время. Эта истина не нова и звучит во многих философских теориях. Но только в Nimses эта идея получила реальное воплощение.

В этой социальной сети всё вращается вокруг нимов — внутриигровой валюты. При этом один ним всегда равен одной минуте вашего времени. То есть каждому участнику ежеминутно прибавляется один ним в виртуальный кошелёк. За 1440 прожитых за день минут, то есть за сутки, счёт пользователя увеличивается на 1440 нимов. Это гарантированная базовая суточная прибыль.







Отлично, ничего делать не нужно, валюта капает сама собой. Однако за каждое действие в Nimses нужно платить.

Хочешь запостить новый снимок? Заплати сотню нимов со своего баланса. Оставил комментарий или лайкнул красивую фотку? За это тоже нужно платить. При этом нимы с вашего счёта списываются не в пользу системы, а начисляются непосредственно тем пользователям, с которыми вы взаимодействуете. Таким образом, те люди, которые публикуют интересный контент, быстро богатеют, а те, что только потребляют, — беднеют. Связка «время — контент — нимы» работает безукоризненно и справедливо.







Ещё одна особенность Nimses — это привязка к вашему текущему местоположению. В ленте приложения пользователь видит посты только от тех людей, которые находятся в непосредственной близости.

Сейчас Nimses накрыла волна вирусной популярности. За считаные дни приложение вышло в топ среди бесплатных программ в российском App Store, популярность в Google Play тоже непрерывно растёт. Похоже, разработчики не были готовы к столь массовому наплыву пользователей, поэтому в работе Nimses сейчас наблюдаются перебои. Мне, например, удалось зарегистрироваться только после нескольких неудачных попыток.



Nimses — это, пожалуй, самый необычный проект последнего времени. В нём настолько мощно смешаны коммуникации, коммерция и философия, что отделить одно от другого просто невозможно. Рекомендуем вам тоже попробовать этот коктейль на вкус. Очень вкусно и горячо.



Скачать приложение и получить 1480 нимов - https://nimses.com, указав код приглашения "lxmas9icm6". Ответить на этот вопрос не так просто. Прежде всего, это социальная сеть, где пользователи могут публиковать свои фотографии, ставить лайки и общаться в чатах. Ну что-то вроде Instagram.Во-вторых, это многообещающий коммерческий проект, который оценивает каждый пользовательский пост и лайк в своей внутренней валюте. Она называется nim (ним), и сегодня один ним равняется приблизительно одному центу.Ну и в-третьих, Nimses — это своего рода философская система. Без её понимания трудно будет разобраться, как тут всё устроено, поэтому начнём знакомство с идеи, заложенной в основу проекта.Главной ценностью человека является время. Эта истина не нова и звучит во многих философских теориях. Но только в Nimses эта идея получила реальное воплощение.В этой социальной сети всё вращается вокруг нимов — внутриигровой валюты. При этом один ним всегда равен одной минуте вашего времени. То есть каждому участнику ежеминутно прибавляется один ним в виртуальный кошелёк. За 1440 прожитых за день минут, то есть за сутки, счёт пользователя увеличивается на 1440 нимов. Это гарантированная базовая суточная прибыль.Отлично, ничего делать не нужно, валюта капает сама собой. Однако за каждое действие в Nimses нужно платить.Хочешь запостить новый снимок? Заплати сотню нимов со своего баланса. Оставил комментарий или лайкнул красивую фотку? За это тоже нужно платить. При этом нимы с вашего счёта списываются не в пользу системы, а начисляются непосредственно тем пользователям, с которыми вы взаимодействуете. Таким образом, те люди, которые публикуют интересный контент, быстро богатеют, а те, что только потребляют, — беднеют. Связка «время — контент — нимы» работает безукоризненно и справедливо.Ещё одна особенность Nimses — это привязка к вашему текущему местоположению. В ленте приложения пользователь видит посты только от тех людей, которые находятся в непосредственной близости.Сейчас Nimses накрыла волна вирусной популярности. За считаные дни приложение вышло в топ среди бесплатных программ в российском App Store, популярность в Google Play тоже непрерывно растёт. Похоже, разработчики не были готовы к столь массовому наплыву пользователей, поэтому в работе Nimses сейчас наблюдаются перебои. Мне, например, удалось зарегистрироваться только после нескольких неудачных попыток.— это, пожалуй, самый необычный проект последнего времени. В нём настолько мощно смешаны коммуникации, коммерция и философия, что отделить одно от другого просто невозможно. Рекомендуем вам тоже попробовать этот коктейль на вкус. Очень вкусно и горячо. Миниатюры Последний раз редактировалось Lucky043; Сегодня в 20:22 .