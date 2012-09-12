Миллиардер Марк Кубан советует инвестировать в биткоин

Миллиардер Марк Кубан (Mark Cuban) изменил свое отношение к биткоину и на этой неделе порекомендовал 7.1 миллиона своих подписчиков в Твиттере инвестировать в криптовалюту. Кубан – известный американский бизнесмен, владеющий баскетбольной командой «Даллас Мэверикс», выступающей в Юго-Западном дивизионе Западной конференции NBA. Миллиардер ранее инвестировал в Magnolia Pictures, Dropbox и AXS Television. Помимо этого, он известен за свои вложения в шоу «Shark Tank», идущее по каналу NBC. Несколько лет назад, в 2014 году, Кубан в интервью порталу Entrepreneur.com отметил, что он не вкладывал деньги в биткоин. «Нет, я пока что не инвестировал в биткоин – все никак не могу решиться», - заявлял Кубан также в эфире передачи «Shark Tank». Позднее в том же году он сказал в интервью новостному изданию USA Today, что считает биткоин «потрясающей технологией», но его будущее в качестве актива кажется ему неприглядным. Бизнесмен мотивировал это тем, что центробанки не дадут технологии процветать в качестве валюты. «Мне кажется, у биткоина как у валюты нет будущего», - отмечал он. Призыв в Твиттере Кубан также сообщал журналистам, что пока не определился со своим окончательным отношением к криптовалюте. Когда его спросили, собирается ли он инвестировать в биткоин он ответил: «Все возможно – надо подождать и посмотреть, что будет». Видимо, такое время пришло. 6 июня цена на биткоин достигла почти 2 900...
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