Стартап Essential от бывшего создателя Android привлек $ 300 млн







Рубин управлял подразделением Android в компании Google в течение десяти лет. Он ушел в 2014 году и основал технологический инкубатор Playground Global, откуда и появился Essential. Как сообщается, документы для инвестиционного раунда были поданы в конце мая перед тем моментом, когда Рубин обнародовал первые два устройства Essential: смартфон PH-1 и колонку, которая станет конкурентом Amazon Echo.



Согласно с Equidate, до проведения раунда финансирования Essential привлек $ 30 млн от инкубатора Playground Global и Redpoint Ventures. Полный список инвесторов включает азиатских технологических гигантов Foxconn и Tencent. До этого Рубин вел переговоры с японским гигантом SoftBank насчет инвестиций в размере $ 100 млн, но сделка не была завершена. Аналитики объясняют срыв сделки назревающим конфликтом интересов с Apple, которая сотрудничает с SoftBank в фонде Vision на $ 100 млрд.







Давайте подробнее рассмотрим телефон PH-1



PH-1 — устройство на платформе Android, которое сочетает в себе лучшие функции и, очевидно, нацелено на конкуренцию с лучшими смартфонами Apple и Samsung. Дата официального выхода смартфона не подтверждена.



Устройство оснащено экраном от края до края и имеет магнитные разъемы на задней панели, что позволит владельцам легко подключать дополнительные аксессуары. К примеру, 360-градусную камеру, которую можно купить вместе с телефоном.



Ценовая политика



Телефон вместе с 360-градусной камерой стоит $ 749. За эти деньги аппарат будет работать с любым оператором. Встроенная память смартфона — 128 Гб. Без специальной камеры PH-1 стоит $ 699. Изначально продажи начнутся в США, а международным клиентам придется подождать.



Характеристики



Кроме 128 Гб встроенной памяти, телефон имеет 4 Гб оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 835. Корпус состоит из титана и керамики, причем клиент может выбрать один из четырех цветов: глянцевый черный, матовый темно-серый, глянцевый белый или глянцевый зеленый с бронзовыми боками. Экран PH-1 еще больше, чем у iPhone 7 Plus. За $ 699 клиенты получат устройство с диагональю 5,7 дюйма. Задняя камера — 14 Мп, передняя — 8 Мп, причем обе снимают в разрешении 4К.



Перевод специально для mmgp.ru



