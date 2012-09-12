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На Ebay выставили кроссовки Apple за огромную сумму

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На Ebay выставили кроссовки Apple за огромную сумму
На Ebay выставили кроссовки Apple за огромную сумму




В сети выставили на продажу винтажные кроссовки Apple, которые компания выпускала в 1990-х годах. Аукцион на Ebay начнется с суммы в 15 тысяч долларов.

Отличительной чертой кроссовок является нанесенный на них классический цветной логотип компании. Эта обувь выпускалась ограниченным тиражом и была предназначена исключительно для сотрудников корпорации. По этой причине ранее они никогда не поступали в продажу.

Аукцион начнется в воскресенье, 11 июня. Предполагается, что кроссовки удастся продать за 24-36 тысяч долларов.

Это не первый случай, когда различные предметы, каким-либо образом связанные с Apple, продаются на аукционе. Так, The Next Web отмечает, что в прошлом году с молотка ушли вещи, которые носил Стив Джобс. Кожаная куртка была продана за 22 тысячи долларов, джинсы за три тысячи.

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