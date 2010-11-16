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В ПриватБанке утверждают, что возобновили работу онлайн ресурса
Сбой в базе данных пользователей Приватбанка ликвидирован, безопасность счетов клиентов банка в результате инцидента не пострадала.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
«Приват24 работает в обычном режиме. Кстати, случай переадресации СМС сообщений никоим образом не повлиял на безопасность счетов в Приват24», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Приватбанке произошел сбой в базе данных пользователей, из-за чего на мобильные телефоны клиентов перестали приходить коды верификации, необходимые для подтверждения оплаты онлайн-покупок.
По материалам Главком
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