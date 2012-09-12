Всемирный банк поможет Украине в разработке новой стратегии развития морпортов
Администрация морских портов Украины (АМПУ) совместно с экспертами Мирового банка начала работу над актуализацией стратегии развития морских портов до 2038 года. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.
Как сообщается, делегация ВБ уже начала совместную работу с профильными министерствами и предприятиями, а также посетила некоторые порты Украины для изучения ситуации на местах.
Стратегия предусматривает изменение модели управления портами, в частности, применение принципов модели landlord, закрепление специализации портов; внедрение новых механизмов привлечения инвестиций в портовую отрасль.
Кроме того, будут пересмотрены планы развития инфраструктуры каждого порта (дноуглубление, модернизация железных дорог, причалов) на основе анализа текущих и потенциальных грузопотоков с учетом новых аспектов политики расчета портовых сборов.
В АМПУ подчеркнули, что техническая помощь Всемирного банка является донорским проектом. Первые наработки по стратегии планируется представить через два месяца.
Обновленная Стратегия развития морских портов до 2038 года в рамках среднесрочной перспективы будет коррелироваться с Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года.