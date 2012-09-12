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НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж

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НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж
Национальный банк Украины предоставил возможность бизнесу инвестировать за рубеж до $2 млн в эквиваленте на основании одной валютной лицензии за один календарный год, тогда как до настоящего времени лимит общей суммы таких операций составлял $50 тыс. за один календарный месяц.

Согласно сообщению регулятора в пятницу, соответствующее постановление №51 НБУ от 8 июня вступит в силу с 12 июня.

В нем также дифференцированы требования для получения лицензий в зависимости от суммы инвестиции за рубеж, до $50 тыс. будут действовать упрощенные требования к перечню документов для получения лицензии.

Как поясняет Нацбанк, кроме заявления, достаточно будет предоставить несколько других документов в зависимости от вида инвестиции и типа инвестора (договор об осуществлении инвестиции, документы о регистрации объекта инвестиции и т.д.).

В то же время для инвестиций в сумме более $50 тыс. вводится развернутый перечень документов, который поможет НБУ предотвратить использование валютных лицензий для схемного оттока капитала, отмечается в релизе. В частности, резидент должен дополнительно подтвердить экономический смысл операции, наличие у него прозрачных источников средств для ее проведения, предоставить развернутую информацию о конечных бенефициарных владельцах субъектов инвестиционной операции и т .п.

“Такие шаги позволят улучшить условия ведения юридическими лицами внешнеэкономической деятельности и вместе с тем не будут способствовать проведению экономически необоснованных операций по выведению средств за пределы Украины”, – отмечает Нацбанк.

По материалам Интерфакс-Украина
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