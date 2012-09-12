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Еще один банк планирует прекратить банковскую деятельность

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Еще один банк планирует прекратить банковскую деятельность
Акционеры банка “Новый” (Днепр) рассмотрят вопрос о прекращении банковской деятельности на внеочередном собрании акционеров 26 июня этого года.

“Прекратить осуществление банковской деятельности ПАО АКБ “Новый” в порядке, определенном ст. 2 закона “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, без прекращения после отзыва банковской лицензии деятельности согласно лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами – брокерской деятельности)”, – говорится в проекте решения.

Согласно данным на сайте банка, датированным 1 января 2017 года, его крупнейшим акционером является ГП “Конструкторское бюро “Южное” им. М.К.Янгеля” – 18,3297%, семь физлиц прямо или опосредованно владеют пакетами по 9,88%-9,99%.

Чистый убыток банка за первый квартал 2017 года составил 11,82 млн грн.

По данным НБУ, банк “Новый” на 1 апреля 2017 года по размеру активов (770,59 млн грн) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент банков с уставным капиталом 150 млн грн, собственным капиталом – 36,7 млн грн.

По материалам Интерфакс-Украина
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