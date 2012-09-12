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Гройсман объяснил, когда в Украине появятся накопительные пенсии

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Гройсман объяснил, когда в Украине появятся накопительные пенсии
Правительство начнет работу над внедрением накопительного уровня пенсионной системы после принятия текущего варианта пенсионной реформы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер отметил, что первоочередная задача правительства – построить бездефицитную солидарную систему, а потом внедрить накопительную.

“Сейчас мы подготовили проект пенсионной реформы, который даст бездефицитность и справедливость. Следующий этап – как только мы примем эту реформу, мы начнем с депутатами работать над накопительной системой, чтобы найти качественную формулу”, – сказал Гройсман.

На вопрос, будут ли те, кто работает на полставки, получать меньшую пенсию, или им придется работать 50 лет, он ответил, что работать на стаж 50 лет не придется, но формула начисления пенсии будет базироваться на сделанных взносах в Пенсионный фонд, сообщает “ЭП”.

А на вопрос, нужно ли будет женщине “покупать” стаж, если она несколько лет была в декрете, Гройсман подчеркнул, что речь идет не о покупке, а о компенсации.

Премьер отметил, что, возможно, будет компенсировать недостаток стажа “в пределах 2 лет”.
Справка Finance.UA

Кабмин 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа.

При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет.

Реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

По материалам Сегодня
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