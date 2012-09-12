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Основатель Alibaba за день стал богаче на $2,8 миллиарда
Основатель Alibaba Group Джек Ма разбогател за один день на $2,8 миллиарда благодаря росту стоимости акций компании, несмотря на тормозящую экономику Китая.
Как отмечает издание, Джек Ма в настоящее время является самым богатым человеком в Азии и четырнадцатым самым богатым в мире. Его состояние поднялось в этом году на $8,5 млрд – до $ 41,8 млрд.
Капитализация интернет-холдинга Alibaba Group благодаря позитивному прогнозу по выручке увеличилась в течение одной торговой сессии на 13%, достигнув $42 млрд.
В минувший четверг финансовый директор Alibaba Мэгги Ву сообщила, что компания ожидает роста выручки по итогам года на 45-49 процентов.
По материалам bloomberg.com