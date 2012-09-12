Биткоин стоит почти $3000. Производители видеокарт на этом неплохо заработали

«Во время золотой лихорадки лучше всего продавать лопату» — прописная истинна, которая появилась более 150 лет назад, сегодня как нельзя актуальна. На фоне бума вокруг криптовалют производители видеокарт хорошо зарабатывают. Видит это и рынок, о чем рассказывает Bloomberg.
Еще несколько лет назад для майнинга криптовалюты было достаточно обычного компьютера, но сегодня сборки за $500 будет мало. Майнерам необходимо мощное железо, чтобы «добывать» криптовалюту. Это спровоцировало спрос на дорогие видеокарты. В частности, как рассказывает Bloomberg, устройство The Antminer S9 способно майнить до 0,29 биткоинов за месяц: при текущей стоимости валюты железо отобьет свою стоимость за 3-4 месяца.
Спрос на подобные устройства на площадках, вроде Amazon, огромен: майнеры обычно покупают не одну видеокарту, а несколько, создавая целые фермы. И это с учетом того, что одно такое устройство обычно стоит от $2500 до $3800. Выигрывают от этого те, кто такое железо создает.
Как отмечает издание, за последние несколько месяцев стоимость акций производителей железа начала резко расти. В частности, речь об Nvidia Corp, AMD, Intel и Micron Technology Inc – продукция каждой из компаний необходима для сборки мощного железа для майнинга криптовалюты.
Повальное увлечение криптовалютами и бум на рынке спровоцировал рост акций этих компаний:
Nvidia – рост акций на 45% с начала года. Троекратный рост за последний год.
AMD – рост акций на 27% за последний месяц. Троекратный рост за последний год.
Intel – рост акций на 17% за последний год.
Micron Technology – рост акций на 50% с начала года. Двукратный рост за последний год.
Тенденцию подтвердили представители компании AMD. В частности, их последние разработки пользуются большим спросом не только среди геймеров, но и среди пользователей, которые занимаются майнингом криптовалют.
По материалам AIN.UA