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Биткоин стоит почти $3000. Производители видеокарт на этом неплохо заработали

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Биткоин стоит почти $3000. Производители видеокарт на этом неплохо заработали
«Во время золотой лихорадки лучше всего продавать лопату» — прописная истинна, которая появилась более 150 лет назад, сегодня как нельзя актуальна. На фоне бума вокруг криптовалют производители видеокарт хорошо зарабатывают. Видит это и рынок, о чем рассказывает Bloomberg.

Еще несколько лет назад для майнинга криптовалюты было достаточно обычного компьютера, но сегодня сборки за $500 будет мало. Майнерам необходимо мощное железо, чтобы «добывать» криптовалюту. Это спровоцировало спрос на дорогие видеокарты. В частности, как рассказывает Bloomberg, устройство The Antminer S9 способно майнить до 0,29 биткоинов за месяц: при текущей стоимости валюты железо отобьет свою стоимость за 3-4 месяца.



Спрос на подобные устройства на площадках, вроде Amazon, огромен: майнеры обычно покупают не одну видеокарту, а несколько, создавая целые фермы. И это с учетом того, что одно такое устройство обычно стоит от $2500 до $3800. Выигрывают от этого те, кто такое железо создает.

Как отмечает издание, за последние несколько месяцев стоимость акций производителей железа начала резко расти. В частности, речь об Nvidia Corp, AMD, Intel и Micron Technology Inc – продукция каждой из компаний необходима для сборки мощного железа для майнинга криптовалюты.

Повальное увлечение криптовалютами и бум на рынке спровоцировал рост акций этих компаний:

Nvidia – рост акций на 45% с начала года. Троекратный рост за последний год.

AMD – рост акций на 27% за последний месяц. Троекратный рост за последний год.

Intel – рост акций на 17% за последний год.

Micron Technology – рост акций на 50% с начала года. Двукратный рост за последний год.

Тенденцию подтвердили представители компании AMD. В частности, их последние разработки пользуются большим спросом не только среди геймеров, но и среди пользователей, которые занимаются майнингом криптовалют.

По материалам AIN.UA
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