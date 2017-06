moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 12,601 Благодарностей: 6,560 УГ: 13 КП: 0.190 подарки награды

Биткоин стоит почти $3000. Производители видеокарт на этом неплохо заработали



Еще несколько лет назад для майнинга криптовалюты было достаточно обычного компьютера, но сегодня сборки за $500 будет мало. Майнерам необходимо мощное железо, чтобы «добывать» криптовалюту. Это спровоцировало спрос на дорогие видеокарты. В частности, как рассказывает Bloomberg, устройство The Antminer S9 способно майнить до 0,29 биткоинов за месяц: при текущей стоимости валюты железо отобьет свою стоимость за 3-4 месяца.







Спрос на подобные устройства на площадках, вроде Amazon, огромен: майнеры обычно покупают не одну видеокарту, а несколько, создавая целые фермы. И это с учетом того, что одно такое устройство обычно стоит от $2500 до $3800. Выигрывают от этого те, кто такое железо создает.



Как отмечает издание, за последние несколько месяцев стоимость акций производителей железа начала резко расти. В частности, речь об Nvidia Corp, AMD, Intel и Micron Technology Inc – продукция каждой из компаний необходима для сборки мощного железа для майнинга криптовалюты.



Повальное увлечение криптовалютами и бум на рынке спровоцировал рост акций этих компаний:



Nvidia – рост акций на 45% с начала года. Троекратный рост за последний год.



AMD – рост акций на 27% за последний месяц. Троекратный рост за последний год.



Intel – рост акций на 17% за последний год.



Micron Technology – рост акций на 50% с начала года. Двукратный рост за последний год.



Тенденцию подтвердили представители компании AMD. В частности, их последние разработки пользуются большим спросом не только среди геймеров, но и среди пользователей, которые занимаются майнингом криптовалют.



По материалам AIN.UA «Во время золотой лихорадки лучше всего продавать лопату» — прописная истинна, которая появилась более 150 лет назад, сегодня как нельзя актуальна. На фоне бума вокруг криптовалют производители видеокарт хорошо зарабатывают. Видит это и рынок, о чем рассказывает Bloomberg.Еще несколько лет назад для майнинга криптовалюты было достаточно обычного компьютера, но сегодня сборки за $500 будет мало. Майнерам необходимо мощное железо, чтобы «добывать» криптовалюту. Это спровоцировало спрос на дорогие видеокарты. В частности, как рассказывает Bloomberg, устройство The Antminer S9 способно майнить до 0,29 биткоинов за месяц: при текущей стоимости валюты железо отобьет свою стоимость за 3-4 месяца.Спрос на подобные устройства на площадках, вроде Amazon, огромен: майнеры обычно покупают не одну видеокарту, а несколько, создавая целые фермы. И это с учетом того, что одно такое устройство обычно стоит от $2500 до $3800. Выигрывают от этого те, кто такое железо создает.Как отмечает издание, за последние несколько месяцев стоимость акций производителей железа начала резко расти. В частности, речь об Nvidia Corp, AMD, Intel и Micron Technology Inc – продукция каждой из компаний необходима для сборки мощного железа для майнинга криптовалюты.Повальное увлечение криптовалютами и бум на рынке спровоцировал рост акций этих компаний:Nvidia – рост акций на 45% с начала года. Троекратный рост за последний год.AMD – рост акций на 27% за последний месяц. Троекратный рост за последний год.Intel – рост акций на 17% за последний год.Micron Technology – рост акций на 50% с начала года. Двукратный рост за последний год.Тенденцию подтвердили представители компании AMD. В частности, их последние разработки пользуются большим спросом не только среди геймеров, но и среди пользователей, которые занимаются майнингом криптовалют.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub __________________