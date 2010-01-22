Ratatara Инвестирую в ICE FX



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 9,700 Благодарностей: 7,128 УГ: 38 Записей в FX-блоге: 1640 Подписок: 12 КП: 0.266 подарки награды

По рублю за подписчика Сколько зарабатывают российские видеоблогеры



Шесть лет назад Валентин Петухов, ныне известный как блогер Wylsacom, работал юристом по вопросам недвижимости и жил на среднюю московскую зарплату. Все изменилось, когда он открыл свой канал в YouTube и начал рассказывать о технических новинках. Сейчас обзоры бывшего юриста смотрят более 3 млн пользователей. Wylsacom сотрудничает с крупнейшими мировыми ИТ-брендами и зарабатывает по несколько миллионов рублей в месяц.



YouTube YouTube

Российское исследовательское агентство блогеров называет его самым богатым автором. По оценкам ресурса, только с октября по декабрь прошлого года Wylsacom заработал почти 27 млн рублей. Сам блогер говорит, что сумма все же завышена: «Конец года – это достаточно высокая рекламная активность. Почти 27 млн? Эта цифра далека от реалий. На самом деле, мы ничего не скрываем, платим налоги. Я начал зарабатывать с достаточно малого количества подписчиков, в те времена даже 20-30 тыс. – это был достаточно неплохой показатель. Сейчас можно начать зарабатывать, имея от 100 тыс. подписчиков. Но опять все зависит от того, что ты делаешь».



Многие российские блогеры – вчерашние школьники. Но у них уже есть свои агенты, их приглашают на телевизионные шоу и светские мероприятия. Успехом интернет-звезд заинтересовались даже в Госдуме. Например, весной в парламент пригласили 19-летнюю Сашу Спилберг. Она дала депутатам несколько советов: «Каждое мое видео – это мини-выборы. Я прозрачна с 13 лет. И любой мой прокол, фальшь или лень вызывают моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными: делайте видео на YouTube, выкладывайте посты «ВКонтакте» или в любые другие социальные сети, которые вам ближе. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, увлечения и самое главное работу».



YouTube YouTube

Саша Спилберг начала вести свой блог в 13 лет. Реклама на ее канале стоит в среднем 500 тыс. руб., а за месяц она зарабатывает по несколько миллионов рублей. Ее отец — партнер Тимура Бекмамбетова по видеоблогерскому агентству Z Александр Балковский — пояснил, из чего складывается заработок раскрученного блогера: «Главный источник дохода – это product placement. У единиц – офлайн-источники доходов, у кого-то есть своя коллекция одежды, кто-то книги выпускает, кто-то поет, выступает на конференциях. Топовый блогер по доходам – это тот, кто в product placement зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. Есть люди, которые, которые 3-4 млн зарабатывают, но их немного».



Самый популярный и дорогой русскоязычный блогер – по-прежнему Ивангай. Парню 21 год, у него 11 миллионов подписчиков. Ивангай редко что-то рекламирует, зато просит за продвижение от полутора миллионов рублей. Кто-то говорит, что век Ивангая скоро закончится, хотя это его не пугает.



В Госдуме уже заявили, что доходы блогеров необходимо контролировать. Депутаты предложили создать реестр лиц, которые получают деньги от рекламных роликов в блогах. Парламентарии также хотят ввести специальные патенты на осуществление подобной деятельности.



ИСТОЧНИК Российские звезды YouTube зарабатывают десятки миллионов рублей в месяц. Такие оценки приводят эксперты Российского исследовательского агентства блогеров, которые составили рейтинг самых богатых и высокооплачиваемых интернет-авторов. Как зарабатывают миллионы в YouTube?Шесть лет назад Валентин Петухов, ныне известный как блогер Wylsacom, работал юристом по вопросам недвижимости и жил на среднюю московскую зарплату. Все изменилось, когда он открыл свой канал в YouTube и начал рассказывать о технических новинках. Сейчас обзоры бывшего юриста смотрят более 3 млн пользователей. Wylsacom сотрудничает с крупнейшими мировыми ИТ-брендами и зарабатывает по несколько миллионов рублей в месяц.Российское исследовательское агентство блогеров называет его самым богатым автором. По оценкам ресурса, только с октября по декабрь прошлого года Wylsacom заработал почти 27 млн рублей. Сам блогер говорит, что сумма все же завышена: «Конец года – это достаточно высокая рекламная активность. Почти 27 млн? Эта цифра далека от реалий. На самом деле, мы ничего не скрываем, платим налоги. Я начал зарабатывать с достаточно малого количества подписчиков, в те времена даже 20-30 тыс. – это был достаточно неплохой показатель. Сейчас можно начать зарабатывать, имея от 100 тыс. подписчиков. Но опять все зависит от того, что ты делаешь».Многие российские блогеры – вчерашние школьники. Но у них уже есть свои агенты, их приглашают на телевизионные шоу и светские мероприятия. Успехом интернет-звезд заинтересовались даже в Госдуме. Например, весной в парламент пригласили 19-летнюю Сашу Спилберг. Она дала депутатам несколько советов: «Каждое мое видео – это мини-выборы. Я прозрачна с 13 лет. И любой мой прокол, фальшь или лень вызывают моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными: делайте видео на YouTube, выкладывайте посты «ВКонтакте» или в любые другие социальные сети, которые вам ближе. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, увлечения и самое главное работу».Саша Спилберг начала вести свой блог в 13 лет. Реклама на ее канале стоит в среднем 500 тыс. руб., а за месяц она зарабатывает по несколько миллионов рублей. Ее отец — партнер Тимура Бекмамбетова по видеоблогерскому агентству Z Александр Балковский — пояснил, из чего складывается заработок раскрученного блогера: «Главный источник дохода – это product placement. У единиц – офлайн-источники доходов, у кого-то есть своя коллекция одежды, кто-то книги выпускает, кто-то поет, выступает на конференциях. Топовый блогер по доходам – это тот, кто в product placement зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. Есть люди, которые, которые 3-4 млн зарабатывают, но их немного».Самый популярный и дорогой русскоязычный блогер – по-прежнему Ивангай. Парню 21 год, у него 11 миллионов подписчиков. Ивангай редко что-то рекламирует, зато просит за продвижение от полутора миллионов рублей. Кто-то говорит, что век Ивангая скоро закончится, хотя это его не пугает.В Госдуме уже заявили, что доходы блогеров необходимо контролировать. Депутаты предложили создать реестр лиц, которые получают деньги от рекламных роликов в блогах. Парламентарии также хотят ввести специальные патенты на осуществление подобной деятельности.

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