Shedul.com привлек $6 млн. инвестиций

Бесплатная платформа бронирования для салонов и курортов Shedul.com, расположенная в Дубае, закрыла финансирование серии A на сумму $6 млн.
Этот раунд возглавлял Middle East Venture Partners (MEVP) с участием Beco Capital и Lumia Capital.
Компания собирается использовать средства для увеличения масштабов своей деятельности и расширения разработки продукта.
Платформа запущенная в 2015 году и возглавляемая генеральным директором Уильямом Зекири и главным исполнительным директором Ником Миллером, упрощает операции малого и среднего бизнеса предоставляя программное обеспечение для управления бронью, кассовым терминалом, списками клиентов, персоналом, инвентарем, и инструменты финансовой отчетности. Менее чем через два года на платформе Shedul.com зарегистрировалось более чем 40 000 агентов из более чем 120 странах, из США, Великобритании, Канады и Австралии.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/shedu...a-funding.html
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