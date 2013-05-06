Money-birds - Money-birds.pw

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 04.06.2017.
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Добро пожаловать! Зарегистрируйтесь и окунитесь в игру!
Купите птиц различного уровня, они будут приносить вам яйца. Яйца будут накапливаться на складе, Собирайте их. Продавайте яйца и получайте за них серебро. Обменивайте серебро на реальные деньги, либо покупайте больше птиц, чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!
Далее серебро выводите на ваш реальный счет без дополнительных комиссий!
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◄ Ферма (Маркетинг) ►
Зеленая
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Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц приносит разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.
Приносит: 243 яиц в час
Стоимость: 5000 серебра
Доход в месяц: 1750 серебра / 35%
Желтая
Приносит: 833 яиц в час
Стоимость: 15000 серебра
Доход в месяц: 6000 серебра / 40%
Коричневая
Приносит: 2687 яиц в час
Стоимость: 45000 серебра
Доход в месяц: 12900 серебра / 43%
Голубая
Приносит: 8500 яиц в час
Стоимость: 125000 серебра
Доход в месяц: 61250 серебра / 49%
Красная
Приносит: 54100 яиц в час
Стоимость: 600000 серебра
Доход в месяц: 390000 серебра / 65%
Птица-супермен
Приносит: 80000 яиц в час/200 руб. в сутки
Стоимость: 777700 серебра
Доход в месяц: 576000 серебра / 75%
50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 серебро.
100 серебра = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►
5000.00 серебра при регистрации на проекте.
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◄ Дополнительно ►
Чат.
Конкурс Рефералов.
Ежедневный бонус - от 10 до 100 серебра.
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◄ Партнерка на вывод ►
1-уровень - 1О%.
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◄ Платежные системы ►
Ввод
– Payeer.
Вывод
- Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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