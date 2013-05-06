Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,919 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Money-birds - Money-birds.pw

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:06
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,458
Благодарностей: 577
УГ: 5
КП: 0.004
Money-birds - Money-birds.pw


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 04.06.2017.

Цитата:
Добро пожаловать! Зарегистрируйтесь и окунитесь в игру!
Купите птиц различного уровня, они будут приносить вам яйца. Яйца будут накапливаться на складе, Собирайте их. Продавайте яйца и получайте за них серебро. Обменивайте серебро на реальные деньги, либо покупайте больше птиц, чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!

Далее серебро выводите на ваш реальный счет без дополнительных комиссий!
_____________________________________________

◄ Ферма (Маркетинг) ►

Цитата:
Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц приносит разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.
Зеленая
Приносит: 243 яиц в час
Стоимость: 5000 серебра
Доход в месяц: 1750 серебра / 35%


Желтая
Приносит: 833 яиц в час
Стоимость: 15000 серебра
Доход в месяц: 6000 серебра / 40%


Коричневая
Приносит: 2687 яиц в час
Стоимость: 45000 серебра
Доход в месяц: 12900 серебра / 43%


Голубая
Приносит: 8500 яиц в час
Стоимость: 125000 серебра
Доход в месяц: 61250 серебра / 49%


Красная
Приносит: 54100 яиц в час
Стоимость: 600000 серебра
Доход в месяц: 390000 серебра / 65%


Птица-супермен
Приносит: 80000 яиц в час/200 руб. в сутки
Стоимость: 777700 серебра
Доход в месяц: 576000 серебра / 75%


50% на счет для покупок и 50% на вывод.

Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 серебро.

100 серебра = 1 рубль.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►

5000.00 серебра при регистрации на проекте.
_____________________________________________

◄ Дополнительно ►

Чат.
Конкурс Рефералов.
Ежедневный бонус - от 10 до 100 серебра.
_____________________________________________
◄ Партнерка на вывод ►

1-уровень - 1О%.
_____________________________________________
◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi. (инстант)
_____________________________________________

◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►



_____________________________________________






__________________
NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК до 2OO% |
Серфинг | Бонусы | Фонд страховки и компенсаций :)
НАДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ - РЕЗЕРВ > 75OOOO руб. => SONS-OF-ANARCHY.BAND
Доходность 25% - 4O% в месяц | Без баллов | 1OO% на вывод | 1O руб. в подарок |
NETWEB-monitor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Money-Birds - money-birds.com - Экономическая онлайн игра с выводом денег Lordborg Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции 785 04.06.2017 13:25
Money-birds - money-birds.ru - Новая экономическая игра с выводом денег Lordborg Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 27 22.09.2014 15:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Черный список казино
От Neval в разделе «Казино»
Аватара нет
Rurdirius.info
От pusika в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tigrenish
Facebook выкупил очередной ecommerce-ресурс
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vvvv
Profit-race.com рефбек 100% + бонус Profit Race
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар KrAlAn
Нужен скрипт блога
От KrAlAn в разделе «Блогосфера»
Аватар bizneser
Owlstone Medical для платформы Biopsy® привлекла $23.5 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,919
Тем
473,421
Сообщений
11,723,396

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube