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Стартап Pandora привлек $480 млн. от SiriusXM

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Стартап Pandora привлек $480 млн. от SiriusXM

Pandora подтвердила, что получила инвестиции от SiriusXM в размере $480 млн и продает свой сервис покупки билетов Eventbrite за $200млн, тем самым прекратив слухи по поводу своего финансового здоровья.

В последнее время вокруг Pandora роилось много слухов о его возможной продаже, а SiriusXM фигурировал в этих слухах в качестве одного из потенциальных покупателей. Однако ничего не срасталось, поскольку руководство Pandora настаивало на том, что сервис «ориентирован на выполнение своей стратегии и своей операционной модели».

Как выяснилось, Pandora действительно вела переговоры с SiriusXM, результатом чего и стали, очевидно, нынешние существенные инвестиции.

«Это очень важный момент в истории Pandora», - отметил ее основатель Тим Вестергрен, который в прошлом году присоединился к компании в качестве генерального директора. «После многих лет инноваций и упорной работы мы достигли переломных моментов: огромная и высокозанятая аудитория, ведущий на рынке цифровой рекламный бизнес, лучший в своем классе портфель продуктов и надежный баланс, который дает нам гибкость, поэтому мы должны хвататься за свой шанс, ведь цифровая музыка входит в новый золотой век».

Перевод специально для mmgp: https://venturebeat.com/2017/06/09/p...r-200-million/

https://text.ru/antiplagiat/593aae64b705b
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