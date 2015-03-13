Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,914 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биржа криптовалют без комиссии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:03
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 13.03.2015
Сообщений: 230
Благодарностей: 34
УГ: 0
КП: 0.073
Биржа криптовалют без комиссии
Какие вы можете подсказать биржи без комиссии за торговлю? Чтобы были только комиссии за ввод или вывод.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирование в успешного трейдера
USSR12 на форуме  
Старый Сегодня, 18:06
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Где-то в галактике
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 1,167
Благодарностей: 216
УГ: 1
КП: 0.081
Re: Биржа криптовалют без комиссии
Цитата:
Сообщение от USSR12 Посмотреть сообщение
Какие вы можете подсказать биржи без комиссии за торговлю? Чтобы
Не таких среди нормальных! Мошенников не рассматриваем. Биржи то должны зарабатываь себе на пряники.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Надёжный доход от майнинга | ZrCoin | Инвестирую в криптобанк Polybius
altix на форуме  
Старый Сегодня, 18:32
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 13.03.2015
Сообщений: 230
Благодарностей: 34
УГ: 0
КП: 0.073
Автор темы Re: Биржа криптовалют без комиссии
Как это нет, вот китайская okcoin.com не берет комиссию за лимитные ордера, только за рыночные. Топовая биржа
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирование в успешного трейдера
USSR12 на форуме  
Старый Сегодня, 18:36
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Где-то в галактике
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 1,167
Благодарностей: 216
УГ: 1
КП: 0.081
Re: Биржа криптовалют без комиссии
Цитата:
Сообщение от USSR12 Посмотреть сообщение
не берет комиссию за лимитные ордера,
твой вопрос был
Цитата:
биржи без комиссии за торговлю?
Вне зависимости лимит/ не лимит. Это надо искать коммунистическую биржу, которая потом всех кинет.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Надёжный доход от майнинга | ZrCoin | Инвестирую в криптобанк Polybius
altix на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин-биржа OKCoin планирует возмещать комиссии крупным трейдерам bizneser Новости криптовалют 0 14.02.2017 17:32
Китайские биржи криптовалют могут вернуть торговые комиссии Анна Чернобай Новости криптовалют 0 20.01.2017 21:52
GOC.IO Биржа криптовалют Vandemeer Черный список сервисов криптовалют 11 10.11.2016 04:02
Dex-trade.com - биржа криптовалют без комиссии на ввод/вывод einvestor777 Биржи криптовалют 9 12.08.2016 11:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар INVEST01
Инвестомания (002): Инвестиции в СДЛ - это ходьба по минному полю. Александр (Noxon)
От INVEST01 в разделе «Интервью»
Аватар assss
Яценюк заявил, что будет легитимно потребовать репараций от России
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
ЕС отказал Киеву в новых санкциях против России
От tigr в разделе «Политика и экономика»
Аватар tigr
Cushioninv - cushioninv.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
primers.pw - primers
От PsyWolf в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар imhoteppp
Трамп готовится к торговой войне с Германией
От imhoteppp в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,914
Тем
473,402
Сообщений
11,722,992

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube