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Китайская товарная биржа купила украинский государственный банк

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Китайская товарная биржа купила украинский государственный банк


8 июня 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) и китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

BOCE приобрела пакет акций УБРР по цене 82,83 млн грн.

"Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию, и распространять информацию об украинских приватизационных перспективах среди своих клиентов", - заявил генеральный директор Bohai Commodity Exchange Ян Дун Шенга.

Глава ФГИУ Дмитрий Парфененко отметил, что Фонд рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что государственный пакет акций УБРР был продан на аукционе 30 ноября BOCE по стартовой цене в 82,827 млн грн, но за полгода после победы в конкурсе ФГИ так и не подала в Национальный банк полный пакет документов на получение разрешения на покупку контрольного пакета акций Украинского банка реконструкции и развития.

Украинский банк реконструкции и развития создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. По итогам 2015 года банк получил 570 тыс. грн чистой прибыли против 18,332 млн грн чистого убытка годом ранее.

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банки, китай, фонд госимущества
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