Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BIT IO - bitio.cc

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#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 564
Благодарностей: 40
УГ: 13
КП: 0.000
BIT IO - bitio.cc
Приветствую форум

Я не админ и его не знаю.

Старт 09/06/2017

Новый фаст - BIT IO



Легенда
Цитата:
BITIO LTD является crуptоcurrencу инвестиционная компания, основанная в 2016 году Bitio Ltd представляет вам инвестиционную программу, которая указывает на эффективную работу с клиентскими денежными средствами в рамках услуги по управлению активами, доступных на рынке криптовалюта для всех, а также развитие горных процессов Bitcoin по хорошо понравившаяся компания из Соединенного Королевства. Международная компания Bitio Ltd имеет обязательный технический потенциал и успешно реализует творческие идеи, чтобы минимизировать затраты и повысить финансовую отдачу, что позволяет получать доход в долгосрочной перспективе. Именно поэтому компания предлагает пожизненные выплаты от 8% до 10% каждый день, а также благоприятные условия реферальной программы 3-уровневой для партнеров и региональных представителей. Присоединяйтесь Теперь наши возможности доступны для вас!
Планы
Почасовые на 720 часов.
Обещает возврат депа в конце
0,33% - 0,01-1,0
0,38% - 1,01-5,0
0,42% - 5,01-500



Принимает BITCOIN

Реферальные 5-2-1%

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Минимальный депозит 0,01 ВТС
Минимальный вывод 0,0005 ВТС

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Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 17:39.
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 17:54
#2
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 2,255
Благодарностей: 604
УГ: 5
КП: 0.024
Re: BIT IO - bitio.cc
Обещает возврат депа в конце
обещанного 3 года ждут )
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conquest на форуме  
Старый Сегодня, 17:59
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 564
Благодарностей: 40
УГ: 13
КП: 0.000
Автор темы Re: BIT IO - bitio.cc
Даже если не вернет, выход в БУ на 14-й день

Цитата:
Dear Vladimir (shlyam)

We have successfully received your deposit $0.01000000 Bitcoin to 8% DAILY (0.34% HOURLY) FOR 30 DAYS.

Your Account: shlyam@****.ru
Batch: CPBF1HLJL3SJT8NZPOFVFBSG7F
Compound: 0%.
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 18:01
#4
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,803
Благодарностей: 4,904
УГ: 40
КП: 0.000
Re: BIT IO - bitio.cc
При таких %% понятно, что воврата не будет и будет ли игра вообще....
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pilot2014 вне форума  
Старый Сегодня, 18:12
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,574
Благодарностей: 213
УГ: 19
КП: 0.172
Re: BIT IO - bitio.cc
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
Обещает возврат депа в конце
- никому не смешно? По минимальному плану через 304 часа пойдет профит, но если админ такой щедрый - пускай
Довольно таки не плохо выгладит, ТТХ норм, за исключением одного "но" - зачем было делать доки на компанию в GB, а регаться в отстойной Панаме?
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ratiborff на форуме  
Сказали спасибо:
laska2006 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:24
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 564
Благодарностей: 40
УГ: 13
КП: 0.000
Автор темы Re: BIT IO - bitio.cc
Цитата:
в отстойной Панаме?
Этот тоже в Панаме.
http://mmgp.ru/showthread.php?t=517438
Работает отлично
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 18:32
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,574
Благодарностей: 213
УГ: 19
КП: 0.172
Re: BIT IO - bitio.cc
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
Этот тоже в Панаме.
Да много их в Панаме.. Никто и не говорит - будет он работать или не будет. Смысла не вижу тратиться на доки (кстати неплохие) и не прицепить гринбар.. А регаться в третьеразрядной Панаме
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ratiborff на форуме  
Старый Сегодня, 18:35
#8
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Инвестирую в: HYIP
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Re: BIT IO - bitio.cc


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