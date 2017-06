laska2006 Любитель

BIT IO - bitio.cc



Я не админ и его не знаю.



Старт 09/06/2017



Новый фаст - BIT IO







Легенда

Цитата: BITIO LTD является crуptоcurrencу инвестиционная компания, основанная в 2016 году Bitio Ltd представляет вам инвестиционную программу, которая указывает на эффективную работу с клиентскими денежными средствами в рамках услуги по управлению активами, доступных на рынке криптовалюта для всех, а также развитие горных процессов Bitcoin по хорошо понравившаяся компания из Соединенного Королевства. Международная компания Bitio Ltd имеет обязательный технический потенциал и успешно реализует творческие идеи, чтобы минимизировать затраты и повысить финансовую отдачу, что позволяет получать доход в долгосрочной перспективе. Именно поэтому компания предлагает пожизненные выплаты от 8% до 10% каждый день, а также благоприятные условия реферальной программы 3-уровневой для партнеров и региональных представителей. Присоединяйтесь Теперь наши возможности доступны для вас!

Почасовые на 720 часов.

Обещает возврат депа в конце

0,33% - 0,01-1,0

0,38% - 1,01-5,0

0,42% - 5,01-500







Принимает BITCOIN



Реферальные 5-2-1%



Check GoldCoders' HYIP Manager License

bitio.cc - Licensed

SSL - The certificate was issued by Comodo.

The certificate will expire in 363 days.



Ознакомиться BIT IO



Платежи - МАГАЗИН



Минимальный депозит 0,01 ВТС

Минимальный вывод 0,0005 ВТС



Мой вклад



tx/568bbc11fe7c4d3cc6650753a36d6918a038b85b6719710081 ba014dae0c98c6



0.33% hourly

