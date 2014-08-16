BIT IO - bitio.cc

BITIO LTD является crуptоcurrencу инвестиционная компания, основанная в 2016 году Bitio Ltd представляет вам инвестиционную программу, которая указывает на эффективную работу с клиентскими денежными средствами в рамках услуги по управлению активами, доступных на рынке криптовалюта для всех, а также развитие горных процессов Bitcoin по хорошо понравившаяся компания из Соединенного Королевства. Международная компания Bitio Ltd имеет обязательный технический потенциал и успешно реализует творческие идеи, чтобы минимизировать затраты и повысить финансовую отдачу, что позволяет получать доход в долгосрочной перспективе. Именно поэтому компания предлагает пожизненные выплаты от 8% до 10% каждый день, а также благоприятные условия реферальной программы 3-уровневой для партнеров и региональных представителей. Присоединяйтесь Теперь наши возможности доступны для вас!
Планы
Почасовые на 720 часов.
Обещает возврат депа в конце
0,33% - 0,01-1,0
0,38% - 1,01-5,0
0,42% - 5,01-500
Принимает BITCOIN
Реферальные 5-2-1%
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bitio.cc - Licensed
SSL - The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 363 days.
- никому не смешно? По минимальному плану через 304 часа пойдет профит, но если админ такой щедрый - пускай
Довольно таки не плохо выгладит, ТТХ норм, за исключением одного "но" - зачем было делать доки на компанию в GB, а регаться в отстойной Панаме?