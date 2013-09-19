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Микрофинансовый стартап awamo привлек $1,7 млн

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Старый Сегодня, 17:28
#1
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Микрофинансовый стартап awamo привлек $1,7 млн

Угандийский финтех-стартап awamo, предлагающий технические решения для микрофинансовых организаций, привлек очередные $1,7 млн для финансирования своих продуктов во всей Восточной Африке.

Компания awamo, созданная в 2015 году, предлагает мобильное биометрическое программное обеспечение как услугу (SaaS) для банковского и кредитного бюро в странах Африки к югу от Сахары, а их продукт awamo360 облегчает работу кредиторам путем оцифровки бизнес-процессов, позволяя обмен кредитными данными между кредиторами.

Обмен кредитной информацией наряду с мобильной биометрической аутентификацией повышает безопасность, прозрачность и значительно снижает кредитные невыплаты в секторе микрофинансирования.

В августе 2009 года стартап привлек первое финансирование в размере $550 000 и сегодня стартап получил очередные $1,7 млн для продолжения своего развития. Инвесторами являются Немецкая инвестиционная корпорация (DEG) и ангельские инвесторы Бернд Вендельн (основатель первого в Германии фонда венчурного капитала) и Йохен Бергер (основатель веб-хостинга и серверных решений фирмы intergenia).

"Этот раунд финансирования - захватывающий шаг вперед для awamo", - заявил главный исполнительный директор Бенедикт Крамер.

"Благодаря дополнительным средствам и поддержке высококвалифицированного наблюдательного совета мы сейчас находимся в отличном положении для развертывания awamo360 во всей Уганде".

Awamo также назначил новых членов в свой наблюдательный совет, который будет советовать руководству стартапа и помогать делясь знаниями, опытом и сетями.





Перевод специально для mmgp.ru
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forfor на форуме  
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Stas0n (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:57
#2
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Re: Микрофинансовый стартап awamo привлек $1,7 млн
Сообщение от forfor
Угандийский финтех-стартап
Одно это заставляет остановиться на новости
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