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Стартап Houzz привлек $400 млн. инвестиций при оценке 4 млрд.

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Старый Сегодня, 17:11
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
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Стартап Houzz привлек $400 млн. инвестиций при оценке 4 млрд.

Дизайнерская онлайн-платформа Houzz практически завершила новый раунд финансирования в размере $400 млн., с которым оценка компании достигает $4 млрд. Эти данные опубликовала торговая платформа Equidate.

Текущий раунд финансирования Houzz начался еще в апреле. В заметке Fortune говорилось о том, что компания ведет переговоры с инвесторами о привлечении до $500 млн. при этом оценка может превысить $5 млрд.

Представитель Houzz не уточнил источник финансирования.

В этом раунде акции Houzz торгуются от $7,49 долл. до $11,28 долл. за акцию. Экстраполяция этих цен на оценку дает сумму в размере $2,3 млрд. (это без учета привлеченного капитала), таким образом оценка компании колеблется в пределах от $3,8 млрд. до $3,9 млрд.

До этого нового раунда Houzz, основанный в 2009 году Ади Татарко и Алоном Коэном, привлек $213 млн. Предыдущий раунд компании из Пало Альто в размере $165 млн. состоялся в конце 2014 года, тогда в компанию инвестировал фонд Sequoia Capital, а тогдашняя оценка компании составляла $2,3 млрд.


Перевод специально для mmgp: https://venturebeat.com/2017/06/09/h...ion-valuation/

https://text.ru/antiplagiat/593a9e1f402eb
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