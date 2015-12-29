Мажоры. USDJPY.

Еще раз здравствуйте, друзья!
Моя первая тема по анализу рынка относится к паре USDJPY.
Я взяла эту пару для анализа, потому что по ней я сейчас торгую.
Если брать месячный график, то мы видим, что вилы Эндрюса направлены наверх , и цена поднимается вдоль конечной (нижней) линии вил. То есть, эта линия служит поддержкой для пары. Если брать волновой анализ, то сейчас получается третья волна на месячном графике. И пара выходит на третью волну на дневном. То есть, в эти дни мы наблюдаем разворот пары наверх.