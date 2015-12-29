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Мажоры. USDJPY.

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"Мой путь с нуля. Мои победы спустя 4 года. С классическим трейдингом - вперед, к победе! Фигуры, фибо, вилы Эндрюса и кое-что еще" - авторский блог пользователя Анаэль 2017
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Старый Сегодня, 17:00
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 67
Благодарностей: 77
УГ: 0
КП: 0.356
Мажоры. USDJPY.
Еще раз здравствуйте, друзья!
Моя первая тема по анализу рынка относится к паре USDJPY.
Я взяла эту пару для анализа, потому что по ней я сейчас торгую.
Если брать месячный график, то мы видим, что вилы Эндрюса направлены наверх , и цена поднимается вдоль конечной (нижней) линии вил. То есть, эта линия служит поддержкой для пары. Если брать волновой анализ, то сейчас получается третья волна на месячном графике. И пара выходит на третью волну на дневном. То есть, в эти дни мы наблюдаем разворот пары наверх.Нажмите на изображение для увеличения Название: USDJPYWeekly.png Просмотров: 4 Размер: 43.8 Кб ID: 188742
Анаэль 2017 на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Leonidas2013 (Сегодня), olkavac (Сегодня)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:14
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