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Проверка адреса
Всем привет. У меня возникла такая вот "проблема":
На днях получил персональный аттестат. Ну и решил пройти все проверки, что у них есть. И не как не могу разобраться как мне быть с проверкой адреса. Страницу паспорта с пропиской я загрузил. Но мой фактический адрес проживания не совпадает с пропиской. Как мне быть, кто подскажет?
Только просить тех, кто проживает по адресу переслать мне письмо? Или есть какие то другие варианты?
Изменить адрес то я могу на тот где проживаю, но документально это подтвердить нет возможности.