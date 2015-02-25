Земля в опасности: на планету летит гигантский объект со шлейфом

СМИ: Земле угрожает столкновение с другой планетой. Как сообщается, оно может произойти в ближайшие столетия
К Земле летит огромный космический объект. Он похож на Марс, обладает со странным шлейфом, будущем может столкнуться с нашей планетой. Во всяком случае, данная информация появилась в ряде средств массовой информации, хотя источник её не называется.
Столкновение между Землёй и таинственной планетой, по сообщениям СМИ, может состояться через несколько сотен лет. Что касается шлейфа, он, в его очертаниях, как утверждается, можно заметить необычные треугольные объекты. При этом rueconomics.ru и другие порталы отмечают, что обнаружить опасный объект якобы удалось с помощью телескопа, расположенного в Чили.
Стоит отметить, что на территории Чили действительно расположено некоторое количество крупных обсерваторий, включая Паранальскую обсерваторию и Very Large Telescope. Также в чилийской пустыне Атакама строится «Европейский чрезвычайно большой телескоп», который должен стать крупнейшим в мире. Пустыня Атакама является одним из самых сухих мест на планете, что делает её весьма удачным местом для космических наблюдений с поверхности Земли. Хотя расположенные на ней телескопы порой действительно позволяют совершать астрономические открытия, никаких официальных сообщений об угрожающем Земле огромном объекте в последнее время не появлялось.
Профессиональные учёные время от времени напоминают, что истории о неизвестных науке планетах, угрожающих Земле (таких как Нибиру) представляют собой не более чем страшилку, в действительности не основанную ни на объективной информации, ни даже на мифологии, на которую порой ссылаются сторонники конспирологических теорий. Впрочем, специалисты признают, что это не отменяет необходимости развивать технологии, которые позволили бы заблаговременно разглядеть действительно опасные объекты, сближающиеся с нашей планетой.
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