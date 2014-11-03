Под силу ли KIBO LOTTO изменить рынок социальных развлечений? KIBO LOTTO?







Что это за проект?



Стартап Кибо был придуман в 2016 г. Создатели первыми решили разработать уникальную во всём мире децентрализованную площадку, переведённую на 14 языков, на основе смарт-контрактов Ethereum, позволяющую тысячам лотерейным поклонникам из разных стран мира зарегистрироваться и начать развивать свой гемблин-стартап.



Амбициозный замысел в состоянии кардинально изменить правила и укрепить высочайший уровень прозрачности и приемлемости наиболее популярных социальных азартных развлечений. 12.05.2017 г KIBO LOTTO запущен в пробном режиме сети Ropsten, принадлежащей Ethereum.



С какими задачами будет работать платформа в ближайшие месяцы?



С 28.04 по 10.05 создатели прочитали около 2000 заявок на участие в ограниченном бета-тестировании от своих поклонников, что еще раз доказывает, что те, кто присоединился к ним на платформе ИКО, действительно заинтересованы и готовы посодействовать в развитии сервиса. Численность пользователей, которые будут допущены к бета-тестированию, существенно ограничена и разбита на три этапа:



• Первый этап — 40 участников;

• Второй этап — 80 участников;

• Третий этап — 300 участников.



При этом участники могут проходить на KIBO LOTTO регистрацию и вступать в группы поэтапно. Допускаться к платформе пользователи будут периодически. Перед началом каждого нового этапа проект будет рассылать уведомления одобренным пользователям с детальным пошаговым алгоритмом и важными ссылками. Дата для каждого нового набора будет зависеть от результатов проверки и количества найденных недоработок на каждом этапе. Планируется завершение корректирующих работ в тестовом режиме в течение месяца. Кто не получил приглашения, сможет отслеживать операции, осуществляемыми согласно договору на каждый купленный билет, отыскав в сети: kibolotto.bet .



Учредители верят, что только совместными усилиями они смогут создать высококачественный продукт и подготовить его для старта в мировом масштабе. Тысячи партнеров со всех уголков земного шара, поддерживающих проект "KIBO LOTTO", формируют основную движущую силу, которая, несомненно, обязана сделать Кибо первой по-настоящему глобальной развлекательной платформой.



Все участники пробного периода самостоятельно проверят функциональность сервера относительно развёртывания смарт-контрактов и отправят владельцам заполненную форму обратной связи с детальным описанием найденных недоработок и своими рекомендациями. За это они получат награду - $50 в ETH по действующему курсу. По завершению полномасштабного тестирования можно буде вывести из площадки полученный приз.



Какие существующие недостатки под силу устранить платформе Кибо?



Использование технологии блокчейн позволит прозрачно проводить розыгрыши и тиражирование онлайн-лотерей. Отправленные транзакции можно будет в любой момент отследить. После запуска очередной лотереи нельзя будет задним числом изменить, подделать или удалить какие-нибудь пункты из перечисленных правил.



На платформе KIBO LOTTO можно использовать для расчёта с игроками любую криптовалюту. Поэтому участниками могут становиться жители из разных стран без опасения, что свой выигрыш придётся очень долго ждать и еще налоги за него платить. Выплаты производятся в автоматическом режиме и без вычета комиссионных. Ну что, готовы протестировать развлекательную международную площадку?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru С тех пор как появились лотереи, интерес к ним не угасает. Заплатив символическую стоимость, каждый надеется на крупный выигрыш. Годовая капитализация доли лотерей на мировом рынке социальных развлечений измеряется в $284 млрд. Это в 10 раз больше чем получает мировой рынок киноиндустрии. Капитализация онлайн-лото составляет около $4 млрд. Судя по этим цифрам, потребительский спрос достаточно высокий, вот только важные недостатки никто до сих пор не устранил. Под силу ли это будетСтартап Кибо был придуман в 2016 г. Создатели первыми решили разработать уникальную во всём мире децентрализованную площадку, переведённую на 14 языков, на основе смарт-контрактов Ethereum, позволяющую тысячам лотерейным поклонникам из разных стран мира зарегистрироваться и начать развивать свой гемблин-стартап.Амбициозный замысел в состоянии кардинально изменить правила и укрепить высочайший уровень прозрачности и приемлемости наиболее популярных социальных азартных развлечений. 12.05.2017 гзапущен в пробном режиме сети Ropsten, принадлежащей Ethereum.С 28.04 по 10.05 создатели прочитали около 2000 заявок на участие в ограниченном бета-тестировании от своих поклонников, что еще раз доказывает, что те, кто присоединился к ним на платформе ИКО, действительно заинтересованы и готовы посодействовать в развитии сервиса. Численность пользователей, которые будут допущены к бета-тестированию, существенно ограничена и разбита на три этапа:• Первый этап — 40 участников;• Второй этап — 80 участников;• Третий этап — 300 участников.При этом участники могут проходить наи вступать в группы поэтапно. Допускаться к платформе пользователи будут периодически. Перед началом каждого нового этапа проект будет рассылать уведомления одобренным пользователям с детальным пошаговым алгоритмом и важными ссылками. Дата для каждого нового набора будет зависеть от результатов проверки и количества найденных недоработок на каждом этапе. Планируется завершение корректирующих работ в тестовом режиме в течение месяца. Кто не получил приглашения, сможет отслеживать операции, осуществляемыми согласно договору на каждый купленный билет, отыскав в сети:Учредители верят, что только совместными усилиями они смогут создать высококачественный продукт и подготовить его для старта в мировом масштабе. Тысячи партнеров со всех уголков земного шара, поддерживающих проект "", формируют основную движущую силу, которая, несомненно, обязана сделать Кибо первой по-настоящему глобальной развлекательной платформой.Все участники пробного периода самостоятельно проверят функциональность сервера относительно развёртывания смарт-контрактов и отправят владельцам заполненную форму обратной связи с детальным описанием найденных недоработок и своими рекомендациями. За это они получат награду - $50 в ETH по действующему курсу. По завершению полномасштабного тестирования можно буде вывести из площадки полученный приз.Использование технологии блокчейн позволит прозрачно проводить розыгрыши и тиражирование онлайн-лотерей. Отправленные транзакции можно будет в любой момент отследить. После запуска очередной лотереи нельзя будет задним числом изменить, подделать или удалить какие-нибудь пункты из перечисленных правил.На платформеможно использовать для расчёта с игроками любую криптовалюту. Поэтому участниками могут становиться жители из разных стран без опасения, что свой выигрыш придётся очень долго ждать и еще налоги за него платить. Выплаты производятся в автоматическом режиме и без вычета комиссионных. Ну что, готовы протестировать развлекательную международную площадку?------------------------

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