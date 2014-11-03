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Под силу ли KIBO LOTTO изменить рынок социальных развлечений?

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#1
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Под силу ли KIBO LOTTO изменить рынок социальных развлечений?
С тех пор как появились лотереи, интерес к ним не угасает. Заплатив символическую стоимость, каждый надеется на крупный выигрыш. Годовая капитализация доли лотерей на мировом рынке социальных развлечений измеряется в $284 млрд. Это в 10 раз больше чем получает мировой рынок киноиндустрии. Капитализация онлайн-лото составляет около $4 млрд. Судя по этим цифрам, потребительский спрос достаточно высокий, вот только важные недостатки никто до сих пор не устранил. Под силу ли это будет KIBO LOTTO?



Что это за проект?


Стартап Кибо был придуман в 2016 г. Создатели первыми решили разработать уникальную во всём мире децентрализованную площадку, переведённую на 14 языков, на основе смарт-контрактов Ethereum, позволяющую тысячам лотерейным поклонникам из разных стран мира зарегистрироваться и начать развивать свой гемблин-стартап.

Амбициозный замысел в состоянии кардинально изменить правила и укрепить высочайший уровень прозрачности и приемлемости наиболее популярных социальных азартных развлечений. 12.05.2017 г KIBO LOTTO запущен в пробном режиме сети Ropsten, принадлежащей Ethereum.

С какими задачами будет работать платформа в ближайшие месяцы?


С 28.04 по 10.05 создатели прочитали около 2000 заявок на участие в ограниченном бета-тестировании от своих поклонников, что еще раз доказывает, что те, кто присоединился к ним на платформе ИКО, действительно заинтересованы и готовы посодействовать в развитии сервиса. Численность пользователей, которые будут допущены к бета-тестированию, существенно ограничена и разбита на три этапа:

• Первый этап — 40 участников;
• Второй этап — 80 участников;
• Третий этап — 300 участников.

При этом участники могут проходить на KIBO LOTTO регистрацию и вступать в группы поэтапно. Допускаться к платформе пользователи будут периодически. Перед началом каждого нового этапа проект будет рассылать уведомления одобренным пользователям с детальным пошаговым алгоритмом и важными ссылками. Дата для каждого нового набора будет зависеть от результатов проверки и количества найденных недоработок на каждом этапе. Планируется завершение корректирующих работ в тестовом режиме в течение месяца. Кто не получил приглашения, сможет отслеживать операции, осуществляемыми согласно договору на каждый купленный билет, отыскав в сети: kibolotto.bet.

Учредители верят, что только совместными усилиями они смогут создать высококачественный продукт и подготовить его для старта в мировом масштабе. Тысячи партнеров со всех уголков земного шара, поддерживающих проект "KIBO LOTTO", формируют основную движущую силу, которая, несомненно, обязана сделать Кибо первой по-настоящему глобальной развлекательной платформой.

Все участники пробного периода самостоятельно проверят функциональность сервера относительно развёртывания смарт-контрактов и отправят владельцам заполненную форму обратной связи с детальным описанием найденных недоработок и своими рекомендациями. За это они получат награду - $50 в ETH по действующему курсу. По завершению полномасштабного тестирования можно буде вывести из площадки полученный приз.

Какие существующие недостатки под силу устранить платформе Кибо?


Использование технологии блокчейн позволит прозрачно проводить розыгрыши и тиражирование онлайн-лотерей. Отправленные транзакции можно будет в любой момент отследить. После запуска очередной лотереи нельзя будет задним числом изменить, подделать или удалить какие-нибудь пункты из перечисленных правил.

На платформе KIBO LOTTO можно использовать для расчёта с игроками любую криптовалюту. Поэтому участниками могут становиться жители из разных стран без опасения, что свой выигрыш придётся очень долго ждать и еще налоги за него платить. Выплаты производятся в автоматическом режиме и без вычета комиссионных. Ну что, готовы протестировать развлекательную международную площадку?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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