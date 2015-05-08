Numu Capital инвестировал в стартап социальной видеоаналитики Mintrics

Numu Capital, основанный в Дубае фонд венчурного капитала, инвестировал нераскрытую сумму в Mintrics - стартап социальной видеоаналитики. Инвестиции Numu направлены на поддержку планов глобального расширения египетского стартапа и дальнейшего развития технологии.
Mintrics - это инструмент социальной видеоаналитики, который анализирует видеоконтент. Инструмент анализирует данные и дает уникальные показатели, диаграммы, которые объясняют, как работает видео, а затем дает рекомендации о том, как улучшить показатели. Тарек Наср и Тарек Шалаби, которые управляют цифровым креативным агентством ThePlanet в Каире, запустили стартап в феврале 2016 года, после того как не смогли найти инструмент для измерения того, как их творческий видеоконтент на Facebook выполняет свою работу, поскольку Facebook Insights была слишком простой и не углубляется в метрику. Сегодня Mintrics - это единственный инструмент, который анализирует и сравнивает видеоролики через Facebook и YouTube.
Чтобы начать анализировать свои видео, пользователи просто заходят в Facebook через сайт Mintrics. Затем платформа собирает все видеоролики со всех страниц, которыми управляет пользователь, и автоматически предоставляет цветные метрики для каждого видео, включая общее количество просмотров, общее количество уникальных посетителей, статистику распространения (количество репостов на каждые 1000 просмотров), привлечение и удержание пользователей. Когда пользователь выбирает видео из списка, он может просматривать гораздо более подробные показатели, многие из которых уникальны для Mintrics, а также пользователь получает доступ к анализу, который информирует их о том, как они смогут сделать свои видео более привлекательными для привлечения аудитории. В настоящее время Mintrics имеет три тарифных плана, каждый из которых имеет 15-дневную бесплатную пробную версию, и пользователи, анализирующие до 10 видео, могут бесплатно использовать Mintrics.
Бренды и контент-создатели, которые использовали Mintrics для анализа своих видеороликов, включают включают Buzzfeed, GoPro, LG, Disney, AJ +, Facebook, American Idol и некоторые другие. Mintrics был использован для анализа 251 899 видеороликов у которых в общей сумме 56 603 550 972 просмотров.
Перевод специально для mmgp.ru