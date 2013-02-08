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Золото и биткоины

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Старый Сегодня, 16:20
#1
Специалист
 
Имя: Зайчег
Пол: Мужской
Адрес: CCCP, BRICS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2013
Сообщений: 829
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Золото и биткоины
«Блумберг» пишет, что инвесторы вкладываются теперь не только в золото, но и в сейфовые хранилища для своего золота. Доверие к финансовой системе упало до столь низких величин, что обеспеченные люди забирают золотые слитки из банковских ячеек, чтобы поместить их в небольшие защищённые бункеры:

https://www.bloomberg.com/news/artic...l-about-vaults

При других обстоятельствах такое поведение вызвало бы насмешки окружающих — инвестору напомнили бы мульфильм про ныряющего в золото Скруджа Макдака, и предложили бы вырыть ещё и пару набитых тушёнкой «схронов» в близлежащем лесу. Сейчас однако на владельцев личных сейфовых хранилищ смотрят скорее не с иронией, а с завистью. Даже если финансовый кризис паче чаяния не разрушит экономики стран Запада, вложения в золото как минимум позволят сохранить деньги от разъедающей их инфляции.

На днях я рассказывал об идее одного из ставленников Дональда Трампа — тот предлагал установить дисконт на наличные доллары, чтобы тем самым обесценить их:

http://finfront.ru/2017/06/05/melting-dollars/

С золотом такой фокус не пройдёт. Если только химики не изобретут, наконец, философский камень, золото и прочие драгметаллы ещё долго будут надёжно сохранять свою стоимость. Конечно, на содержание и охрану бункеров придётся потратиться, но эти траты в любом случае будут на порядок-другой меньше, чем возможные потери от ПОПС, политики отрицательных процентных ставок, и потери от гиперинфляции, к которой в обозримом будущем ПОПС вполне может привести.

Интересно, что пессимистично настроенные инвесторы вкладываются не только в золото, но и в… биткоины. В то время как «старые деньги» строят в земле стальные пещеры для жёлтого металла, стартаперы из Кремниевой долины и прочая «молодёжь» переводит свободные активы в недавно появившуюся криптовалюту. Эти два инструмента похожи тем, что ни до золота, ни до биткоинов центробанки стран Запада добраться не могут.

Наметился очень опасный тренд для всей финансовой системы Запада. Слово «кредит» происходит, как известно, от латинского «credo», «доверяю». Именно доверие к финансовой системе является базовым условием для её существования. Сейчас многолетние усилия ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии это доверие подорвали, и инвесторы начали бегство, стремясь покинуть национальные валюты до того момента, как скорость их обесценивания станет слишком высокой.

Такая потеря доверия стала бы опасным ударом даже для здоровой финансовой системы. Нынешняя же западная финансовая система и так страдает под грузом многочисленных нерешаемых проблем — бегство инвесторов вполне может стать последней соломинкой, которая сломает спину этому больному верблюду.
http://finfront.ru/2017/06/09/gold-and-bitcoins/
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venik55 вне форума  
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Tehnik17 (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:28
#2
Любитель
 
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 247
Благодарностей: 58
УГ: 3
КП: 0.118
Re: Золото и биткоины
Золото просто красивый, но по сути бесполезный металл. А вот серебро к примеру, активно используется в медицине, авиации и приборостроении. Ну а золото, разве что в космической индустрии кое-где.

Уж если и ориентировать ценность, то на серебро.
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Старый Сегодня, 16:30
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
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Сообщений: 25
Благодарностей: 5
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Золото и биткоины
Золото тоже много где используется. И в медицине, и в электронике.
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SandDanGlokta вне форума  
Старый Сегодня, 16:50
#4
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Re: Золото и биткоины
Биткоины по сути тоже ничем не обеспеченные фантики, для спекуляции вполне годятся, но для длительного хранения я бы выбрал драг металлы.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
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