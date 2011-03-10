Зарплатные ожидания российских студентов сильно завышены: об этом говорит доклад ВШЭ
Специалисты "Высшей школы экономики" недавно представили своё исследование, в котором утверждается, что ожидания относительно своей будущей зарплаты у многих российских студентов сейчас сильно завышены. Например, немалая часть студентов последних курсов университетов на полном серьезе надеются на зарплату в 150 000 рублей. В целом, среднее значение ожидаемой зарплаты колеблется в где-то районе 57 000 рублей.
Самой высокой зарплаты ждут от работодателей так называемые "технари" - в среднем 65 000 рублей в руки. Второе "почетное" место Высшей школой экономики было отдано экономистам и управленцам - почти 58 000 рублей. Также в тройку лидеров вошли будущие научные работники и специалисты отвечающие за социальные сферы общества - они хотят каждый месяц иметь не менее 56 000 рублей в качестве зарплаты (это почти 1 000 долл. США).
В качестве "самых скромных" среди молодежи у нас можно назвать будущих педагогов и работников сферы культуры и искусства - они согласны и на "получку" в размере около 50 000 рублей в месяц.
Между тем, согласно данным российского министерства образования и науки, например, сейчас, 28-летний бывший выпускник ВУЗа в Москве (а это как известно один из ведущих городов в России по "хорошим" зарплатам) в среднем получает в руки около 40 000 рублей в месяц, а зачастую и того меньше. Конечно, размер зарплаты часто зависит от договорных отношений со своим работодателем, однако, на дворе кризис, а многие студенты как раз и не хотят брать его в расчет, ставя перед собой явно завышенную планку требований к своей будущей зарплате.
Популярный как среди работодателей, так и среди соискателей российский ресурс "Headhunter" также своими открыми сведениями невольно подтверждает, что многие студенты пока явно летают в облаках насчет своих финансовых поступлений при устройстве на работу. 22 700 рублей - такова сейчас в России средняя зарплата выпускника ВУЗа и по максимуму сейчас получают в основном IT-специалисты - они пока востребованы у нас как никогда ранее.
Также сообщается, что заинтересованность в найме на работу выпусков ВУЗов в России за последние годы подсократилась. По сведением портала Superjob, 5 лет назад молодых специалистов были готовы брать на работу 66% всех компаний, но в прошлом году число таких компаний до 60%. В связи с этим возникает невольный вопрос, что людей которым уже за "40" обычно в российских компаниях рассматривают в качестве кандидатов на работу в самых последних рядах, выпускников ВУЗов теперь тоже не всякий к себе берет на работу и получается, что средний возраст у нас "тянет на своей шее" всю работу?
Re: Зарплатные ожидания российских студентов сильно завышены: об этом говорит доклад
Ожидания, как всегда у молодых людей, завышены и это понятно. Так всегда было и будет, на то она и молодежь! Однако вот на чем мне бы хотелось заострить внимание - это само "качество" этих выпускников ВУЗов. Одно дело, когда молодой человек с полученными в ВУЗе хорошими знаниями, готовый работать, совершенствоваться в своей специальности ожидает что-то, то это, думаю хорошо, т.к. через какое-то время, пускай может и с долей удачи, но он достигнет своих ожиданий.
Совсем другое дело, когда выпускник не выносит знаний из ВУЗа, ленив и не готов "пахать" - тогда это другое дело. К сожалению, хотелось бы ошибаться, но то что я вижу - говорит о том что таких становится все больше и больше. Хотелок много, а трудиться не хотят...
Re: Зарплатные ожидания российских студентов сильно завышены: об этом говорит доклад
Цитата:
Сообщение от StanIslas
К сожалению, хотелось бы ошибаться, но то что я вижу - говорит о том что таких становится все больше и больше. Хотелок много, а трудиться не хотят...
Да, в принципе оно всегда так было. Сейчас просто процент таких "не хотящих" видимо чуть повыше стал. Но честно говоря, лично меня молодежь довольно часто расстраивает своим отношением к работе, не в укор многим будет сказано, потому что среди них всё равно есть настоящие трудяги. И вот они реально молодцы.
Re: Зарплатные ожидания российских студентов сильно завышены: об этом говорит доклад
Цитата:
Сообщение от OPLOTT
IT-специалисты
специалисты которые нужны в каждом городе или просто нужны в интернете и зарплаты у них вполне нормальные и знакомств и опыта тут особо не нужно ибо берут смотрят и решают оставлять или нет. В остальных случая надо иметь связи или опыт на крайний случай. С опытом так вообще проблема может быть, нужен опыт а где его взять если не берут?)) Но не все так плохо могут и нормальные руководители попасться и возмут молодых специалистов и зарплаты у них будут где то в районе мечтаний.
Re: Зарплатные ожидания российских студентов сильно завышены: об этом говорит доклад
Большинство студентов, нормальных студентов, к концу обучения начинают примерно представлять реальную ситуацию на рынке труда. Ибо наверное каждый, но хоть немного, но подрабатывал за время обучения и знает каковы зарплаты на низком уровне.
57000 рублей? Реально? Видимо опрашивали только ну очень крупные города.