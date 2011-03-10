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Зарплатные ожидания российских студентов сильно завышены: об этом говорит доклад ВШЭ



Специалисты "Высшей школы экономики" недавно представили своё исследование, в котором утверждается, что ожидания относительно своей будущей зарплаты у многих российских студентов сейчас сильно завышены. Например, немалая часть студентов последних курсов университетов на полном серьезе надеются на зарплату в 150 000 рублей. В целом, среднее значение ожидаемой зарплаты колеблется в где-то районе 57 000 рублей.



Самой высокой зарплаты ждут от работодателей так называемые "технари" - в среднем 65 000 рублей в руки. Второе "почетное" место Высшей школой экономики было отдано экономистам и управленцам - почти 58 000 рублей. Также в тройку лидеров вошли будущие научные работники и специалисты отвечающие за социальные сферы общества - они хотят каждый месяц иметь не менее 56 000 рублей в качестве зарплаты (это почти 1 000 долл. США).



В качестве "самых скромных" среди молодежи у нас можно назвать будущих педагогов и работников сферы культуры и искусства - они согласны и на "получку" в размере около 50 000 рублей в месяц.



Между тем, согласно данным российского министерства образования и науки, например, сейчас, 28-летний бывший выпускник ВУЗа в Москве (а это как известно один из ведущих городов в России по "хорошим" зарплатам) в среднем получает в руки около 40 000 рублей в месяц, а зачастую и того меньше. Конечно, размер зарплаты часто зависит от договорных отношений со своим работодателем, однако, на дворе кризис, а многие студенты как раз и не хотят брать его в расчет, ставя перед собой явно завышенную планку требований к своей будущей зарплате.



Популярный как среди работодателей, так и среди соискателей российский ресурс "Headhunter" также своими открыми сведениями невольно подтверждает, что многие студенты пока явно летают в облаках насчет своих финансовых поступлений при устройстве на работу. 22 700 рублей - такова сейчас в России средняя зарплата выпускника ВУЗа и по максимуму сейчас получают в основном IT-специалисты - они пока востребованы у нас как никогда ранее.



Также сообщается, что заинтересованность в найме на работу выпусков ВУЗов в России за последние годы подсократилась. По сведением портала Superjob, 5 лет назад молодых специалистов были готовы брать на работу 66% всех компаний, но в прошлом году число таких компаний до 60%. В связи с этим возникает невольный вопрос, что людей которым уже за "40" обычно в российских компаниях рассматривают в качестве кандидатов на работу в самых последних рядах, выпускников ВУЗов теперь тоже не всякий к себе берет на работу и получается, что средний возраст у нас "тянет на своей шее" всю работу?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593a89e15aad3 Специалисты "Высшей школы экономики" недавно представили своё исследование, в котором утверждается, что ожидания относительно своей будущей зарплаты у многих российских студентов сейчас сильно завышены. Например, немалая часть студентов последних курсов университетов на полном серьезе надеются на зарплату в 150 000 рублей. В целом, среднее значение ожидаемой зарплаты колеблется в где-то районе 57 000 рублей.Самой высокой зарплаты ждут от работодателей так называемые "технари" - в среднем 65 000 рублей в руки. Второе "почетное" место Высшей школой экономики было отдано экономистам и управленцам - почти 58 000 рублей. Также в тройку лидеров вошли будущие научные работники и специалисты отвечающие за социальные сферы общества - они хотят каждый месяц иметь не менее 56 000 рублей в качестве зарплаты (это почти 1 000 долл. США).В качестве "самых скромных" среди молодежи у нас можно назвать будущих педагогов и работников сферы культуры и искусства - они согласны и на "получку" в размере около 50 000 рублей в месяц.Между тем, согласно данным российского министерства образования и науки, например, сейчас, 28-летний бывший выпускник ВУЗа в Москве (а это как известно один из ведущих городов в России по "хорошим" зарплатам) в среднем получает в руки около 40 000 рублей в месяц, а зачастую и того меньше. Конечно, размер зарплаты часто зависит от договорных отношений со своим работодателем, однако, на дворе кризис, а многие студенты как раз и не хотят брать его в расчет, ставя перед собой явно завышенную планку требований к своей будущей зарплате.Популярный как среди работодателей, так и среди соискателей российский ресурс "Headhunter" также своими открыми сведениями невольно подтверждает, что многие студенты пока явно летают в облаках насчет своих финансовых поступлений при устройстве на работу. 22 700 рублей - такова сейчас в России средняя зарплата выпускника ВУЗа и по максимуму сейчас получают в основном IT-специалисты - они пока востребованы у нас как никогда ранее.Также сообщается, что заинтересованность в найме на работу выпусков ВУЗов в России за последние годы подсократилась. По сведением портала Superjob, 5 лет назад молодых специалистов были готовы брать на работу 66% всех компаний, но в прошлом году число таких компаний до 60%. В связи с этим возникает невольный вопрос, что людей которым уже за "40" обычно в российских компаниях рассматривают в качестве кандидатов на работу в самых последних рядах, выпускников ВУЗов теперь тоже не всякий к себе берет на работу и получается, что средний возраст у нас "тянет на своей шее" всю работу?Специально для mmgp.ru

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