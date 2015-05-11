О себе. Мой путь в трейдинге с самого начала.

Здравствуйте, дорогие друзья!
Вот и у меня , наконец, есть свой первый блог в жизни. Вот уж никогда не думала, что стану блогером.
Но жизнь полна сюрпризов.
По национальности я наполовину русская, наполовину украинка , но родилась и всю свою жизнь живу в Казахстане, в Алматы. Люблю свой город и свою страну.
По профессии я – преподаватель русского языка и литературы. Много лет проработала в школе. Сейчас занимаюсь с учениками дома. Так что, понимаете, времени свободного вагон и маленькая тележка.
Впервые о Форексе я услышала в 2008 году. Сразу загорелась и прошла 3-х недельное платное обучение в ДЦ Форекс-клуб. Затем в течение двух месяцев спустила 1000 кровных долларов. То есть, сначала я удвоила эту сумму , а потом попала в августе 2008 года на падение фунта на 6500 пунктов. И ,соответственно, обиделась я на форекс страшно
и больше года о нем и не вспоминала.
А что дальше, дорогие друзья, я расскажу Вам чуть позже. Надо же немного поторговать, да и другие темы создать.
Милости просим ко мне в гости. Приходите, читайте, советуйте, критикуйте, только не ругайтесь.
Всем успехов!
И до новых встреч!