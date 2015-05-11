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О себе. Мой путь в трейдинге с самого начала.

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"Мой путь с нуля. Мои победы спустя 4 года. С классическим трейдингом - вперед, к победе! Фигуры, фибо, вилы Эндрюса и кое-что еще" - авторский блог пользователя Анаэль 2017
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Старый Сегодня, 15:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 72
УГ: 0
КП: 0.288
О себе. Мой путь в трейдинге с самого начала.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Вот и у меня , наконец, есть свой первый блог в жизни. Вот уж никогда не думала, что стану блогером. Но жизнь полна сюрпризов.
По национальности я наполовину русская, наполовину украинка , но родилась и всю свою жизнь живу в Казахстане, в Алматы. Люблю свой город и свою страну.
По профессии я – преподаватель русского языка и литературы. Много лет проработала в школе. Сейчас занимаюсь с учениками дома. Так что, понимаете, времени свободного вагон и маленькая тележка.
Впервые о Форексе я услышала в 2008 году. Сразу загорелась и прошла 3-х недельное платное обучение в ДЦ Форекс-клуб. Затем в течение двух месяцев спустила 1000 кровных долларов. То есть, сначала я удвоила эту сумму , а потом попала в августе 2008 года на падение фунта на 6500 пунктов. И ,соответственно, обиделась я на форекс страшно и больше года о нем и не вспоминала.
А что дальше, дорогие друзья, я расскажу Вам чуть позже. Надо же немного поторговать, да и другие темы создать.
Милости просим ко мне в гости. Приходите, читайте, советуйте, критикуйте, только не ругайтесь.
Всем успехов! И до новых встреч!
Анаэль 2017 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:42
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