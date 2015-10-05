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ЦБ предлагает ужесточить наказание за банковские махинации, приведшие к банкротству

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#1
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ЦБ предлагает ужесточить наказание за банковские махинации, приведшие к банкротству


С 2013 года Центробанк начал активную работу по оздоровлению банковского сектора. Если в 2013 году было отозвано лицензий у 29 банков, то в 2014 было отозвано лицензий уже у 73 банков, в 2015 у 93 банков, в 2016 у 97 банков, а в 2017 году за первые 5 месяцев отозвано лицензий у 23 банков. При этом специалисты Центробанка всегда заявляли, что отзыв лицензии - это последняя и исключительная мера, когда другие меры уже не возможны. Последствия отзыва лицензий неблагоприятны не только для самих банков, у которых отозваны лицензии (обычно банки к этому заранее готовятся и выводят активы), а прежде всего для государства и простых людей. Люди теряют деньги, которые не покрываются страховкой, многие предприятия вынуждены после отзыва лицензий банков закрываться, увольнять сотрудников и прекращать платить налоги. Поэтому только если другие методы не возможны, Центробанк принимает решение о отзыве лицензии.

И хотя Центробанк самостоятельно не обладает правом законодательной инициативы руководство Центробанка считает, что необходимо ужесточить ответственность за финансовые махинации и подделку документации, которая привела к отзыву лицензии банков. В 2016 году Центробанк ужесточил требования, предъявляемые к активам банков. Распространенной финансовой махинацией является завышение активов банка, когда активы реально не существуют, а находятся только на бумаге. По словам сотрудников Центробанка, дело иногда доходит до абсурда, когда Центробанк находит ошибки в отчетности, а банк после этого ограничивается только тем, что составляет скорректированную отчетность и заново ее подает. Так же практически отсутствует наказание за вывод активов из банков, особенно перед его банкротством. Тут доходит до смешного. Руководство банка специально банкротит банк, выводя из него многомиллиардные активы под предлогом фиктивных кредитов и прочих не законных схем, а наказание за это штраф в 500 тысяч рублей, тогда как такими действиями руководство банка обогатилось на десятки если не на сотни миллиардов рублей. Такая ситуация ведет к тому, что банкротить банки для их руководства и хозяев экономически выгодно, так как выводят они из банков суммы намного превышающие размеры налагаемых штрафов, а последствия для людей, компаний и государства их не интересуют.

Центробанк разработал программу санации банков, в результате которой банк будет продан другому собственнику и поменяется его руководство, а деньги для поддержки банка будут направлены из специального фонда, который будет финансировать сам Центробанк. Только пока денег нет в фонде. Получается такая ситуация, что руководство проблемного банка в лучшем случае отделается штрафом и потеряет банк, а отвечать за все и платить за все будет государство, лишь бы только не банкротить банк. Поэтому вопрос ужесточения уголовной ответственности банкиров стоит в последнее время наиболее актуально. Об этом говорят даже сотрудники Центробанка.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/08/cb/
https://lenta.ru/news/2017/06/08/finclear/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/593a87a9d3126
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