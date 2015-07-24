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Производитель фешенебельных наушников, Happy Plugs привлек €6 млн

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Производитель фешенебельных наушников, Happy Plugs привлек €6 млн

Шведская компания Happy Plugs, которая производит фешенебельные наушники, привлекла €6 млн от Scope. Компания будет использовать новый капитал для роста и укрепления своих позиций на существующих рынках.


В настоящее время компания продает свои наушники в более чем 10 000 магазинах в 70 странах. В прошлом году выручка Happy Plugs составила 11 миллионов евро, за последние 4 месяца наблюдается большой рост продаж.

«С первого дня все шло на скорости ракеты», - сказал генеральный директор и основатель Андреас Вурал. «Одна из причин, почему это произошло так быстро, - это то, что мы рассматриваем телефоны и мобильные аксессуары как модный аксессуар, а не технологию. Другой причиной является то, что нам удалось достичь женской аудитории. Другие бренды поставили розовый на наушники и сказали: "Здесь Вы идете, девочки"».


«Мы некоторое время следили за развитием Happy Plugs, и мы очень впечатлены тем, что сделал Андреас Вурал», - сказал Андреас Оссмарк, партнер с Scope, в своем заявлении. «У нас есть хороший опыт в разработке потребительских брендов, в последнее время с Happy Socks, и мы считаем, что есть хорошие возможности для Happy Plugs сделать подобное путешествие».

С новым капиталом компания сосредоточится на росте.

«Мы считаем, что мы должны расти на существующих рынках и, прежде всего, поставлять больше продуктов», - сказал Вурал. «Мы продолжим расширять линейку мобильных аксессуаров».

https://text.ru/antiplagiat/593a81b203e80


Специально для mmgp.ru
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