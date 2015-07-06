Государство банкротит строителей ради наполнения бюджета



Сейчас налоговые органы уделяют повышенное внимание контролю над строительными фирмами. Налоговые поступления от многих компаний сократились, предпринимателям не хватает денег даже на текущую деятельность, не говоря уже на выплаты налогов и социальных взносов. Компании стараются сократить расходы, так как не хватает денег даже на зарплаты сотрудников и текущие издержки. В наиболее сложном положении оказались строительная отрасль, так как в период повышенного спроса на жилье, который был вызван увеличением доходов населения в связи с высокими ценами на нефть и развитием института ипотеки, начался строительный бум, строительные компании активно покупали для освоения новые земельные участки, под них брали кредиты в огромном количестве и банки их активно давали, видя подъем и развитие строительной индустрии. Цены на нефть уже несколько лет находятся на низком уровне, доходы населения упали и люди уже не в состоянии покупать новые квартиры, которые в изобилии построены строительными компаниями. Не лучше дело обстоит и у банков. Они лишились дешевых западных кредитов и сейчас остро нуждаются в средствах. Поэтому с одной стороны начали сильно давить на своих кредиторов, в том числе на строительные компании, которые в изобилии брали кредиты, а с другой стороны банки более тщательно стали относиться к выдаче новых кредитов, так как у них просто нет свободных денежных средств. Поэтому помимо отсутствия спроса на новые квартиры, строительные компании еще находятся под сильным гнетом банков, так как вынуждены отдавать банкам проценты по кредитам, которые они щедро брали во время строительного бума, а перекредитоваться у строительных компаний не всегда получается. Чтобы как-то выжить на рынке строительные компании вынуждены максимально сбавлять цены на уже построенное жилье, чтобы получить живые деньги.



Помимо банков, на строительную отрасль оказывает сильное давление и налоговые органы. Количество налоговых проверок строительного сектора резко увеличилось, а по результатам проверок доначислено 20% всех налоговых платежей, что составило 142 миллиарда рублей. Это рекордные показатели доначисленных платежей за последнее время. Больше всего средств было доначилено по НДС - 34% от общей суммы задекларированного налога и по налогу на прибыль - 22%.



Налоговые органы стали гораздо чаще отказывать в возмещении по НДС. Причем часто основанием отказа в НДС является не ошибки в учете или неправомерные действия налогоплательщика, а доктрина необоснованной налоговой выгоды, согласно которой налогоплательщик должен не только сам правильно платить налог, но еще и следить, как платят налоги его конрагенты или контрагенты контрагентов и если в этой цепочке кто-то не заплатил налог, то может быть отказано в возмещении самому налогоплательщику. Проще говоря в бюджете нет средств и если налогоплательщик хочет вернуть из бюджета налог, то под различными предлогами, которые не касаются непосредственно налогоплательщика, а касаются тех организаций, с которыми налогоплательщик работает, ему отказывают.



Но если строительная компания не заплатит налог налоговые органы тут же арестовывают счета и в безакцептном порядке списывают деньги со счета налогоплательщика, также как зачастую списывают проценты по обслуживанию кредитов банки. А все деньги строительные компании, впрочем как и все другие компании вынуждены держать в банках. Таким образом, получается, что строительную отрасль загоняют в угол и банкротятся уже не только компании однодневки, или просто компании, которые только что пришли на рынок и у них нет ни больших денежных резервов, ни запасов, ни опыта, но и те компании, которые на рынке уже давно, построили много домов, имеют много техники и большой коллектив сотрудников. А ведь при этом нельзя не забывать, что простые люди теряют работу, и это не только дешевая рабочая сила в виде трудовых мигрантов, но и квалифицированные российские рабочие и инженеры с огромным трудовым опытом.



Огромная налоговая недоимка приводит к тому, что компании не в состоянии заплатить налоги и объявляют себя банкротами. Так 42% недоимки приходится именно на банкротом, с которых налоговые службы уже не смогут взыскать налоги, так как у них нет денег. Если вы думаете, что от банкротства строительных фирм будет выгодно государству, то это не так. От фирмы банкрота государство не получит средств - так как нет денег, банки не вернут предоставленные строителям кредиты, так как компании обанкротятся, а что взять с банкрота, простые дольщики не получат свои квартиры, за которые они платили, так как строительная фирма больше не будет строить, а работники строительных фирм решатся заработка. Но судя по всему налоговики этого не понимают. Им нужны деньги здесь и сейчас и они не задумываясь о последствиях просто списывают доначисленные налоги со счетов строительных компаний, не задумываясь как это отразится на деятельности строителей.



В 2016 году только количество зарегистрированных банкротств строительных компаний увеличилось на 17%. А сколько компаний просто прекращают свою деятельность, не объявляя официально себя банкротом, а сколько "замораживают" деятельность до лучших времен. О своей невозможности платить по обязательствам заявило 3180 компаний, 66% из который старожили, которые проработали на рынке более семи лет и уже построили много домов и имеют сильную производственную базу и большие активы. Дело в том, что банкротами официально объявляют себя компании тогда, когда они не могут рассчитаться по всем своим обязательствам, на это не хватает всех их активов, а активов много. Это сложные и запутанные случаи. А если компания не большая, без особых активов и большого количества построенных домов, то она просто прекращает свою работу. Поэтому среди банкротств столь велик процент казалось бы сильных и мощных компаний долгожителей с большим количеством сотрудников и мощной производственной базой, которые уже построили много домов.



По мнению экспертов высшей школы экономики на данный момент от 16% до 18% строительных компаний сейчас находятся предбанкротном состоянии. В ближайшем будущем рынок может покинуть 92 тысячи их официально зарегистрированных 512 тысяч строительных фирм.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://text.ru/antiplagiat/593a7a0d71c6d В бюджете не хватает денежных средств, расходная часть бюджета превышает доходную, нефть стабильно остается на низком уровне, а поступлений от акцизов на нефть даже не смотря на увеличение цены на бензин внутри страны не хватает.Сейчас налоговые органы уделяют повышенное внимание контролю над строительными фирмами. Налоговые поступления от многих компаний сократились, предпринимателям не хватает денег даже на текущую деятельность, не говоря уже на выплаты налогов и социальных взносов. Компании стараются сократить расходы, так как не хватает денег даже на зарплаты сотрудников и текущие издержки. В наиболее сложном положении оказались строительная отрасль, так как в период повышенного спроса на жилье, который был вызван увеличением доходов населения в связи с высокими ценами на нефть и развитием института ипотеки, начался строительный бум, строительные компании активно покупали для освоения новые земельные участки, под них брали кредиты в огромном количестве и банки их активно давали, видя подъем и развитие строительной индустрии. Цены на нефть уже несколько лет находятся на низком уровне, доходы населения упали и люди уже не в состоянии покупать новые квартиры, которые в изобилии построены строительными компаниями. Не лучше дело обстоит и у банков. Они лишились дешевых западных кредитов и сейчас остро нуждаются в средствах. Поэтому с одной стороны начали сильно давить на своих кредиторов, в том числе на строительные компании, которые в изобилии брали кредиты, а с другой стороны банки более тщательно стали относиться к выдаче новых кредитов, так как у них просто нет свободных денежных средств. Поэтому помимо отсутствия спроса на новые квартиры, строительные компании еще находятся под сильным гнетом банков, так как вынуждены отдавать банкам проценты по кредитам, которые они щедро брали во время строительного бума, а перекредитоваться у строительных компаний не всегда получается. Чтобы как-то выжить на рынке строительные компании вынуждены максимально сбавлять цены на уже построенное жилье, чтобы получить живые деньги.Помимо банков, на строительную отрасль оказывает сильное давление и налоговые органы. Количество налоговых проверок строительного сектора резко увеличилось, а по результатам проверок доначислено 20% всех налоговых платежей, что составило 142 миллиарда рублей. Это рекордные показатели доначисленных платежей за последнее время. Больше всего средств было доначилено по НДС - 34% от общей суммы задекларированного налога и по налогу на прибыль - 22%.Налоговые органы стали гораздо чаще отказывать в возмещении по НДС. Причем часто основанием отказа в НДС является не ошибки в учете или неправомерные действия налогоплательщика, а доктрина необоснованной налоговой выгоды, согласно которой налогоплательщик должен не только сам правильно платить налог, но еще и следить, как платят налоги его конрагенты или контрагенты контрагентов и если в этой цепочке кто-то не заплатил налог, то может быть отказано в возмещении самому налогоплательщику. Проще говоря в бюджете нет средств и если налогоплательщик хочет вернуть из бюджета налог, то под различными предлогами, которые не касаются непосредственно налогоплательщика, а касаются тех организаций, с которыми налогоплательщик работает, ему отказывают.Но если строительная компания не заплатит налог налоговые органы тут же арестовывают счета и в безакцептном порядке списывают деньги со счета налогоплательщика, также как зачастую списывают проценты по обслуживанию кредитов банки. А все деньги строительные компании, впрочем как и все другие компании вынуждены держать в банках. Таким образом, получается, что строительную отрасль загоняют в угол и банкротятся уже не только компании однодневки, или просто компании, которые только что пришли на рынок и у них нет ни больших денежных резервов, ни запасов, ни опыта, но и те компании, которые на рынке уже давно, построили много домов, имеют много техники и большой коллектив сотрудников. А ведь при этом нельзя не забывать, что простые люди теряют работу, и это не только дешевая рабочая сила в виде трудовых мигрантов, но и квалифицированные российские рабочие и инженеры с огромным трудовым опытом.Огромная налоговая недоимка приводит к тому, что компании не в состоянии заплатить налоги и объявляют себя банкротами. Так 42% недоимки приходится именно на банкротом, с которых налоговые службы уже не смогут взыскать налоги, так как у них нет денег. Если вы думаете, что от банкротства строительных фирм будет выгодно государству, то это не так. От фирмы банкрота государство не получит средств - так как нет денег, банки не вернут предоставленные строителям кредиты, так как компании обанкротятся, а что взять с банкрота, простые дольщики не получат свои квартиры, за которые они платили, так как строительная фирма больше не будет строить, а работники строительных фирм решатся заработка. Но судя по всему налоговики этого не понимают. Им нужны деньги здесь и сейчас и они не задумываясь о последствиях просто списывают доначисленные налоги со счетов строительных компаний, не задумываясь как это отразится на деятельности строителей.В 2016 году только количество зарегистрированных банкротств строительных компаний увеличилось на 17%. А сколько компаний просто прекращают свою деятельность, не объявляя официально себя банкротом, а сколько "замораживают" деятельность до лучших времен. О своей невозможности платить по обязательствам заявило 3180 компаний, 66% из который старожили, которые проработали на рынке более семи лет и уже построили много домов и имеют сильную производственную базу и большие активы. Дело в том, что банкротами официально объявляют себя компании тогда, когда они не могут рассчитаться по всем своим обязательствам, на это не хватает всех их активов, а активов много. Это сложные и запутанные случаи. А если компания не большая, без особых активов и большого количества построенных домов, то она просто прекращает свою работу. Поэтому среди банкротств столь велик процент казалось бы сильных и мощных компаний долгожителей с большим количеством сотрудников и мощной производственной базой, которые уже построили много домов.По мнению экспертов высшей школы экономики на данный момент от 16% до 18% строительных компаний сейчас находятся предбанкротном состоянии. В ближайшем будущем рынок может покинуть 92 тысячи их официально зарегистрированных 512 тысяч строительных фирм.Специально для mmgp.ruПо материалам

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