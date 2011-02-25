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Минфин и ЦБ задумались над регулированием криптовалют.

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Старый Сегодня, 13:52
#1
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Имя: Сергей
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Минфин и ЦБ задумались над регулированием криптовалют.
ЦБ, в лице зампреда Ольги Скоробогатовой сообщает, что сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов, куда попадает и криптовалюта.
Однако, при легализации рынка криптовалют, Государство может получить дополнительные доходы. В том числе от налогообложения оборота криптовалют, как цифрового товара. Центробанк собирается представить такой закон уже в июне.
Герман Греф, глава Сбербанка, тоже считает что государственное регулирование рынка криптовалют принесет больше пользы, чем его запрет.
Зам министра финансов Алексей Моисеев поделился с журналистами РБК своим виденьем легализации криптовалют.
Во-первых, они должны де-юре быть признаны, так называемым "иным имуществом". То есть имуществом, прямо не поименованном в ГК. В этом случае операции в криптовалютой попадают под закон об НДФЛ, а так-как в этой операции нет налогового агента — лица, которое удерживает налог (например, брокера при продаже акций), то гражданин должен сам подать налоговую декларацию.
Во-вторых, должны быть решены вопросы, связанные с отмыванием грязных денег и финансирования терроризма посредством биткоинов. Для контроля, продавец и покупатель крипты должны быть идентифицированы.
Желание похвальное, но как это сделать практически, пока никто не только в России, но и в мире не знает. Минфин считает, что удостоверить личность необходимо при операциях от 40 тыс. рублей.
Уже понятно, что полного запрета криптовалюты в России не будет, но неизбежно появятся законы, регулирующие оборот биткоина и прочей крипты.

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