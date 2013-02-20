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Янукович пообещал отдать Донбассу миллиарды долларов, если их найдет

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Янукович пообещал отдать Донбассу миллиарды долларов, если их найдет


Янукович пообещал отдать Донбассу миллиарды долларов, если их найдет.


Бывший президент Украины Виктор Янукович пообещал отдать Донбассу миллиарды долларов, если сможет найти их на своих банковских счетах за границей. Соответствующее заявление сделал на своей странице в Facebook Юрий Кирасир, пресс-секретарь Януковича.

По словам Кирасира, если за рубежом удастся обнаружить банковские счета на имя Владимира Януковича, то сам экс-президент готов отдать эти средства в качестве помощи пострадавшим в гражданской войне на Донбассе. Представитель Януковича подчеркнул, что постоянные упоминания о миллионах и даже миллиардах долларов, определенно мифических, это откровенная спекуляция.

Юрий Кирасир добавил, что таким образом нынешняя власть пытается прикрыть тотальную коррупцию. Он напомнил, что бывший глава украинского государства всегда утверждал, что у него нет никаких банковских счетов, а также другого рода активов ни в Швейцарии, ни в какой-либо другой стране, помимо Украины.

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