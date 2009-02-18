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Ставки на теннисные матчи

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Старый Сегодня, 13:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.06.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ставки на теннисные матчи
Банк: 100%

До сентября ставлю пока на БС. Потом перейду на 1хБет.

Ставки по 2-5% на матч.

Ставлю не каждый день, а по самочувствию. К анализу нужно всегда подходить с холодной головой.

Профита всем
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Старый Сегодня, 14:10
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.06.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Ставки на теннисные матчи
Теннис. Турнир WTA. Бол. Хорватия. Clay.

#1 09.06.17 16:05 Бондаренко К. - Минелла М. Ф2(+2.5) 1.85 5%

#2 09.06.17 16:05 Бондаренко К. - Минелла М. П2 2.24 4%

Ждал этот матч 2 дня. Минелла очень хорошие результаты показывает на этом турнире. Смотрел матч с Гиббс - это монстр. Она все время была в атаке.. казалось бы, что на второй сет уже не останется сил, но она все также продолжала в таком темпе игру. С Чуан Чяцзюн особо не выкладывалась, поскольку понимала, что выиграет ее без проблем. Отсюда и затяжной счет 6:2 7:6, хотя по факту выиграла очень легко.
Бондаренко же в паре на РГ с Цуренко отыграла отвратительно. Цуренко сделала брейк (выиграла все 5 очков, с приема и виннерсы) в решающей партии, однако, благодаря Бондаренко преимущество не удалось удержать и они проиграли, вылетев с борьбы.

В данном случае Минелла должна быть фаворитом во встречи, но грузить должны именно на Бондаренко, в противном случае для Буков этот матч окажется минусовым.

Избегаю ситуаций, ставя более 1-ой ставки на 1 матч, но поскольку выжидал этот матч и очень уверен в победе Минеллы сделаю исключение.
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