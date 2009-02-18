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Re: Ставки на теннисные матчи
Теннис. Турнир WTA. Бол. Хорватия. Clay.
#1 09.06.17 16:05 Бондаренко К. - Минелла М. Ф2(+2.5) 1.85 5%
#2 09.06.17 16:05 Бондаренко К. - Минелла М. П2 2.24 4%
Ждал этот матч 2 дня. Минелла очень хорошие результаты показывает на этом турнире. Смотрел матч с Гиббс - это монстр. Она все время была в атаке.. казалось бы, что на второй сет уже не останется сил, но она все также продолжала в таком темпе игру. С Чуан Чяцзюн особо не выкладывалась, поскольку понимала, что выиграет ее без проблем. Отсюда и затяжной счет 6:2 7:6, хотя по факту выиграла очень легко.
Бондаренко же в паре на РГ с Цуренко отыграла отвратительно. Цуренко сделала брейк (выиграла все 5 очков, с приема и виннерсы) в решающей партии, однако, благодаря Бондаренко преимущество не удалось удержать и они проиграли, вылетев с борьбы.
В данном случае Минелла должна быть фаворитом во встречи, но грузить должны именно на Бондаренко, в противном случае для Буков этот матч окажется минусовым.
Избегаю ситуаций, ставя более 1-ой ставки на 1 матч, но поскольку выжидал этот матч и очень уверен в победе Минеллы сделаю исключение.