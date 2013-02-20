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Состояние Джека Ма выросло на $2,8 млрд за день на фоне прогнозов Alibaba

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Состояние Джека Ма выросло на $2,8 млрд за день на фоне прогнозов Alibaba


Состояние Джека Ма выросло на $2,8 млрд за день на фоне прогнозов Alibaba по росту продаж.


Состояние основателя Alibaba Group Джека Ма за день увеличилось на $2,8 млрд на фоне прогнозов компании по росту продаж, несмотря на замедление экономики Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Ма — самый богатый человек Азии и 14-й в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. По оценкам агентства, с начала 2017 года его финансовое состояние выросло на $8,5 млрд — до $41,8 млрд.

Акции Alibaba Group выросли на 13% после того, как крупнейшая китайская компания в сфере электронной коммерции спрогнозировала рост продаж на 45-49% в текущем финансовом году, завершившемся в марте 2017 года.



Тем самым группа демонстрирует, что инвестиции за пределами интернет-торговли окупаются, пишет Bloomberg. В последнее время Alibaba активно инвестирует в такие сферы, как «облачные» услуги и стриминговые сервисы, напоминает агентство.

Капитализация Alibaba на фоне высоких прогнозов выросла на $42 млрд и превысила $355 млрд.

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